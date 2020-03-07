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aksam.com.tr
  • 07 Mart 2020 Cumartesi 14:01
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  • 07 Mart 2020 Cumartesi 14:01

Ankaragücü, Fenerbahçe galibiyetinden sonra çöktü

Ankaragücü, Fenerbahçe galibiyetinden sonra çöktü

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Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan MKE Ankaragücü, üst üste üçüncü maçını kaybetti.

Sarı-lacivertli takım, İstanbul'da mutlak puan parolasıyla çıktığı Beşiktaş maçından da umduğunu bulamadı.

Süper Ligde bu sezon 8. haftada konuk ettiği Beşiktaş ile sahasında 0-0 berabere kalan MKE Ankaragücü, bu maçın ardından 9 puanla 13. sırada yer alıyordu. Sonrasında 9. haftada Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilen başkent ekibi, 9 puanla 16. sırada düşme hattına girdi.

Bu tarihten sonra da üst üste 5 maçını kaybeden MKE Ankaragücü, 15. haftada Galatasaray ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak puanını 10'a çıkarsa da 18. sırada düşme hattında kalmayı sürdürdü.

Devre arasında yeni transferlerle taraftarına ümit veren sarı-lacivertli takım, ardından teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile anlaşarak 20. haftada çıktığı ilk maçında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmıştı.

Daha sonra deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenen MKE Ankaragücü, ligde tutunmakla ilgili taraftarlarına ümit vermişti.

Başkent derbisinde Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olarak Akçay yönetimindeki ilk yenilgisini alan başkent temsilcisi, ardından evinde Demir Grup Sivasspor'a 3-0, deplasmanda Beşiktaş'a da 2-1 mağlup olarak, teknik direktör Akçay yönetiminde üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

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