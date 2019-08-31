Ankaragücü deplasmanda altın buldu
Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ve Ankaragücü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk ekip Ankaragücü maçı 1-0 kazandı.
Ankaragücü'nün golünü 23. dakikada İlhan Parlak kaydetti.
Kasımpaşa'nın Beşiktaş'tan transfer ettiği Ricardo Quaresma karşılaşmanın 2. yarısında oyuna girdi.
Ankaragücü, Süper Lig'de ilk defa Kasımpaşa'yı 2 defa üst üste mağlup etti ve ev sahibi Kasımpaşa'nın Süper Lig'de kazanamama serisi 10 maça çıktı.
Bu karşılaşmanın ardından Ankaragücü puanını 5'e yükseltirken, Kasımpaşa 1 puanda kaldı.
Kasımpaşa Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'a konuk olurken, Ankaragücü Yeni Malatyaspor'u sahasında ağırlayacak.