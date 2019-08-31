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Ankaragücü deplasmanda altın buldu

Ankaragücü deplasmanda altın buldu

Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ve Ankaragücü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk ekip Ankaragücü maçı 1-0 kazandı.

Ankaragücü'nün golünü 23. dakikada İlhan Parlak kaydetti.

Kasımpaşa'nın Beşiktaş'tan transfer ettiği Ricardo Quaresma karşılaşmanın 2. yarısında oyuna girdi.

Ankaragücü, Süper Lig'de ilk defa Kasımpaşa'yı 2 defa üst üste mağlup etti ve ev sahibi Kasımpaşa'nın Süper Lig'de kazanamama serisi 10 maça çıktı.

Bu karşılaşmanın ardından Ankaragücü puanını 5'e yükseltirken, Kasımpaşa 1 puanda kaldı.

Kasımpaşa Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'a konuk olurken, Ankaragücü Yeni Malatyaspor'u sahasında ağırlayacak.

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