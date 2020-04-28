Ankaragücü de toplanıyor

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Son dakika: Ünlü teknik adam Fenerbahçe'ye 'evet' dedi Son dakika: Ünlü teknik adam Fenerbahçe'ye 'evet' dedi Süper Lig'de bu sezon da aradığını bulamayan ve evinde 20 yıl aradan sonra ezeli rakibi Galatasaray'a yenilerek taraftarını hüsrana boğan Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hırvat teknik adam Nenad Bjelica getiriliyor.

Canlı yayında 3 yıldızı fena haşladı: İndirim yapmazsa gitsinler! Canlı yayında 3 yıldızı fena haşladı: İndirim yapmazsa gitsinler! Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımda yüksek maaş alan yabancı futbolcularla ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı. Çebi; Domagoj Vida, Jeremain Lens ve Adem Ljajic için “İndirim yapmazlarsa gitmelerini tercih ederim” dedi.

Fenerbahçe'den Yusuf Namoğlu'na çok sert cevap Fenerbahçe'den Yusuf Namoğlu'na çok sert cevap Fenerbahçe, MHK eski başkanı Yusuf Namoğlu'nun bugün verdiği röportajla ilgili çok sert bir açıklama yayımladı.

Ve resmi açıklama geldi: Ligleri iptal ettik Ve resmi açıklama geldi: Ligleri iptal ettik L'Equipe'in haberine göre Fransa'da Ligue 1 ve Ligue 2, şu anki sıralamayla tescil edilecek. Gelecek sezon ise ağustos ayında başlayacak.

Nihayet! İşte Fener'in yeni hocası Nihayet! İşte Fener'in yeni hocası Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Daha önce Sarı-Lacivertlilerin gündemine Erol Bulut, Abdullah Avcı, Daum, Blanc, Di Francesco, Giampaolo, Nenad Bjelica, Silas gibi isimler girmişti ancak son iddia Romanya basınından geldi. Al Hilal'i çalıştıran Razvan Lucescu'nun gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında olacağı öne sürüldü. Haberin detayında Razvan'ın babası Mircea Lucescu'nun da Sarı-Lacivertlilerde danışman olarak görev yapacağı belirtildi.

Galatasaray transferde bombayı patlattı! Galatasaray transferde bombayı patlattı! Mert Hakan, resmi imzayı atmasa da, G.Saraylı olduğunu tavırlarıyla gösteriyor. Yıllar önce sosyal medyada kulübü takibe aldı, gelen tepkilere rağmen geri adım atmadı. Korona testleri pozitif çıkan Terim ve Albayrak'a geçmiş olsun dileklerini ileterek de vefasını ortaya koydu.