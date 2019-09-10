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Ankaragücü bilet fiyatlarında indirime gitti

Ankaragücü bilet fiyatlarında indirime gitti

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü yönetimi, bilet fiyatlarından yeniden düzenleme yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda, taraftarlardan Ankara'da oynanacak müsabakalardaki bilet fiyatlarının yüksekliği ve yeniden düzenlenmesi yönünde talep oluştu.

Açıklamada, "12. adam olarak, deplasmanda ve sahamızda takımımızı yalnız bırakmayan taraftarlarımızın bu talebi, yönetim kurulumuzca değerlendirilmiş olup, bilet fiyatlarında indirime gidilmesi hususunda karar alınmıştır." denildi.

Uygulanacak yeni bilet fiyatları şöyle:

Kuzey tribün (Kale arkası): 30 TL

Güney tribün (Kale arkası): 30 TL

Doğu tribün (Maraton): 40 TL

Batı tribün (Sağ ve Sol Kapalı): 50 TL

VİP tribün: 150 TL

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