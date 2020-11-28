Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, seçim kararı aldıklarını açıkladı

Başkan yaptı paylaşımda, “Sevgili Ankaragüçlüler. Bu kulübü Allah'a şükürler olsun yok olmaktan kurtardık. Çok çaba sarf ettik. 41 adet dosyayı hallettik. 20 milyon Euro cezasını ödedik ve takımımız hala Süper Lig'de. Daha ligin 4'de 1'i oynanmadı. Fakat istenilen saha sonuçlarını da alamadığımız malum. Maalesef ülkemizde futbol sonuç demek. Sonuç olmayınca yapılan çok büyük işler göze görünmüyor. Aralık ayında kongre için özel izin isteyip kongrenin yapılmasını sağlayacağız. Gördüğümüz kadarıyla bir değişim isteniyor. Yönetecek arkadaşlar hazırlıklarına yapsınlar. Biz bize düşeni yapmaya her zaman hazırız. Önemli olan Ankaragücü'nün yaşaması ve hak ettiği yerde olmasıdır”
SON SIRAYA DEMİR ATTI
MKE Ankaragücü bu sezon Süper Lig'de oynadığı sekiz maçta da galibiyet alamazken iki puanla son sırada yer aldı.
Pazar günkü kritik derbide karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ve Beşiktaş ikinci yarıda daha çok gol atıyor. Siyah-Beyazlılar, son bölümde kötü savunma yapıyor.
Galatasaray, bugün Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılarda eksikler can sıkıyor.
Süper Lig'in 10'uncu haftasında MKE Ankaragücü, evinde Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası iki takım teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.
Turkish Airlines EuroLeague 11. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko evinde, İspanyol ekibi Valencia Basket'e 90-86 mağlup olarak üst üste 4. mağlubiyetini aldı.
Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Trabzonspor, B.B. Erzurumspor'un ardından MKE Ankaragücü'nü de 1-0 mağlup etti. Karadeniz ekibinin golü 45+1'de Lewis Baker'dan geldi.
KISA KISA
• Fırtına, puanını 12'ye yükseltti. Sarı-lacivertli kulüp ise 2 puanla ligin dibine demir attı.
• MKE Ankaragücü, 2010 yılından bu yana Trabzonspor'u mağlup edemiyor.
• Trabzonspor'un 124 günlük deplasman galibiyeti hasreti noktalandı.
• Bordo-mavililer, bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanmış oldu.
İsmi sık sık transfer haberlerine konu olan Trabzonspor'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır, 1-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.