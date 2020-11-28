Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, seçim kararı aldıklarını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, değişim istendiği için seçim kararı aldıklarını açıkladı. Başkan Fatih Mert, kararı kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.

Başkan yaptı paylaşımda, “Sevgili Ankaragüçlüler. Bu kulübü Allah'a şükürler olsun yok olmaktan kurtardık. Çok çaba sarf ettik. 41 adet dosyayı hallettik. 20 milyon Euro cezasını ödedik ve takımımız hala Süper Lig'de. Daha ligin 4'de 1'i oynanmadı. Fakat istenilen saha sonuçlarını da alamadığımız malum. Maalesef ülkemizde futbol sonuç demek. Sonuç olmayınca yapılan çok büyük işler göze görünmüyor. Aralık ayında kongre için özel izin isteyip kongrenin yapılmasını sağlayacağız. Gördüğümüz kadarıyla bir değişim isteniyor. Yönetecek arkadaşlar hazırlıklarına yapsınlar. Biz bize düşeni yapmaya her zaman hazırız. Önemli olan Ankaragücü'nün yaşaması ve hak ettiği yerde olmasıdır”



SON SIRAYA DEMİR ATTI

MKE Ankaragücü bu sezon Süper Lig'de oynadığı sekiz maçta da galibiyet alamazken iki puanla son sırada yer aldı.