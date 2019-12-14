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  3. Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Buradan puan almak mutluluk verici

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Buradan puan almak mutluluk verici

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Buradan puan almak mutluluk verici

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, “Bugün gerçekten mutluyuz, yeni yönetimle haftalardır galibiyet alamıyorduk. 10 kişi ile buradan bir puan alabilmek büyük bir mutluluk” dedi.

Süper Lig’in 15'inci haftasında deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kalan MKE Ankaragücü’nde başkan Fatih Mert, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

10 kişi kalan bir takım olarak Galatasaray karşısında aldıkları puan için mutlu olduklarını belirten Fatih Mert, “Bugün gerçekten mutluyuz, yeni yönetimle haftalardır galibiyet alamıyorduk. 10 kişi ile buradan bir puan alabilme büyük bir mutluluk. Ankaragücü, bu ligin transfer yapamayan tek takımı. Zorluklarla mücadeleye ediyoruz umarım bu bizim için yeni bir başlangıç olur. İyi günler Ankaragücü için olur”  diye konuştu.

“ORANIN YÜZDE 10 DAHA YÜKSELTİLMESİ HAKSIZ REKABETE NEDEN OLUR”

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 'Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması' başlıklı bölümünde 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltilmesi kararı hakkında da değerlendirmede bulunan Fatih Mert, “Biz transfer yasağını açamadığımız için transfer yapamıyoruz. Bizim orada limitimiz var ama bilmiyorum bu rekabeti nasıl etkiler. Bizim gibi açamayan takımlar var, bu oranın yüzde 10 daha yükseltilmesi haksız rekabete neden olur” şeklinde konuştu.

“BAZI KULÜPLERE YARDIMCI OLUNMAK İÇİN ORAN YÜKSELTİLDİ GİBİ GÖZÜKÜYOR”

TFF’nin harcama limitindeki oran yükseltmesinin bazı kulüplere yardımcı olduğunu vurgulayan Fatih Mert, “Kulüpler Birliği’nde bir toplantı yapılacak. Bazı kulüplere yardımcı olunmak için yapılıyor gibi gözüküyor. Alınmış bir kararın yeniden değiştirilmesi bunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.


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