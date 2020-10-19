Ankaragücü-Atakaş Hatayspor maçı ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 6. haftasında oynanması gereken MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor müsabakasının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor Kulübünün A Takım listesindeki Kovid-19 PCR test sonuçları negatif olan oyuncu sayısının Kovid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ta belirtilen sayının altına düşmüş olması ve karantina süreleri de dikkate alınarak ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabaka, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenecek ileri bir tarihte oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.
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