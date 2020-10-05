Ankara Keçiörengücü'ne Kosovalı gol kralı

TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, Kosova Süper Lig takımlarından KF Trepca 89 forması giyen 22 yaşındaki santrfor Arb Manaj ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Genç santrafor geçen sezon çıktığı 29 maçta attığı 17 gol ile gol krallığında zirvede yer almıştı.
Serdar Aziz'in ezeli rakip Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.
Trabzonspor, Salzburg'ta forma giyen 33 yaşındaki orta saha Zlatko Junuzovic için Avusturya ekibiyle pazarlıklara başladı. Tecrübeli futbolcunun gün içinde Türkiye'ye gelebileceği öğrenildi.
Gazitantep FK, bir dönem Belçika Milli Takımı'nda da oynayan Kevin Mirallas'ı şehre getirerek sağlık kontrolünden geçirdi.
Erol Bulut, son 20 dakikada gelen penaltılar ve ortaya konan zayıf performansı takımına anlattı, net bir dille uyardı.
Fenerbahçe bu sezon da kadrosunda düşünmediği Allahyar Sayyadmanesh'i Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'a kiraladığını TFF'ye bildirdi.
Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya 1-0 yenildiği maçta Mbaye Diagne'nin performansı Galatasaray taraftarını sinirlendirdi.