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aksam.com.tr
  • 22 Kasım 2020 Pazar 16:21
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Ankara Keçiörengücü Akhisarspor'u farklı devirdi

Ankara Keçiörengücü Akhisarspor'u farklı devirdi

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TFF 1. Lig'in 10. haftasında Ankara Keçiörengücü, Akhisarspor'u 6-0 yendi. Ankara temsilcisi 10. maçta 5. galibiyetini alarak zirve takibini sürdürdü.

Ankara Keçiörengücü'nün golleri 18 ve 33'te Manaj, 45+2 ve 82'de Cem Ekinci, 54'te Barış Yılmaz ve 80'de Dodoo'dan geldi.

Ankara temsilcisi puanını 18'e yükseltti. Akhisarspor ise 13 paunda kaldı.

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Ankara Keçiörengücü, Adana Demirspor ile karşılaşacak. Akhisarspor ise Ankaraspor'u konuk edecek.

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