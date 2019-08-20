Anisimova, babasının ölümü üzerine ABD Açık'tan çekildi

ABD basınında çıkan haberlere göre, Rus tenisçi Daria Kasatkina ile bugünkü eleme turu karşılaşmasına çıkmayan ABD'li genç tenisçi Anisimova, bu sene turnuvada mücadele etmeyecek.
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta adından söz ettiren 17 yaşındaki raket, çeyrek finalde Simona Halep'i elemiş ve bu organizasyonda yarı finale kalan en genç tenisçi olmuştu. (AA)
Monaco, Islam Slimani transferini resmen açıkladı.
Lige kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, transfer harekatına hız verdi. Konoplyanka ile anlaşan Beşiktaş, Schalke 04 ile imza aşamasına geldi
Beşiktaş, Kevin N'Koudou'nun kiralanması konusunda Tottenham ile prensip anlaşmasına vardı
Fiorentina, 32 yaşındaki sol bek Yuto Nagatomo için Galatasaray'a teklifini yaptı.
Fenerbahçe'de Victor Moses, sakatlığı nedeniyle 5 hafta sahalardan uzak kalacak.
Monaco'da Falcao'nun Galatasaray'a transferi sonrası Slimani için harekete geçildi.
Şu anda 3 milyon euro ekside olan Galatasaray, bu açığını Yunus Akgün'ü satarak tamamlamak istiyor.