Anıl Karaer'den şampiyonluk mesajı

Deneyimli oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son 1 hafta, Bursaspor'un her bir ferdine şimdi her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bizler şampiyonluk için her şeyimizi ortaya koymaya hazırız" ifadelerine yer verdi.
Sezon başında kadroya dahil olan 31 yaşındaki savunmacı, bu sezon biri kupa olmak üzere toplam 22 maça çıkarken bir de gol kaydetti.
Galatasaray Kulübü, Çaykur Rizespor maçıyla ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir açıklama yaptı.
Galatasaray'ın 2-0 mağlup olduğu Çaykur Rizespor maçında tecrübeli kaleci Fernando Muslera'nın ayağı kırılmıştı. En az 6 ay sahalardan uzak kalacak olan başarılı eldivenin gelecek sezonun ilk yarısını da kaçırması bekleniyor. Beklenmedik sakatlık sonrası ani olarak kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray, Sinan Bolat ve Silviu Lung'u gündemine aldı.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoper Juan Jesus ile anlaştığı iddia edildi. Kanarya'nın Roma'da 29 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllığına el sıkıştığı ileri sürüldü.
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan kaleci Fernando Muslera'nın yarın sabah ameliyat edileceğini açıkladı.
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olduğu maçta Fernando Muslera'nın ayağının kırıldığı pozisyonla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Ünlü spor yorumcusu, “Bir buçuk yıldır bas bas bağırıyorum. Atak mı? Gol mü? Sporcu sağlığı mı? Kaldıracaksın bayrağı! Geliyorum diyor zaten. IFAB'a bildirelim diyorum bir buçuk yıldır. Gitti Muslera'nın ayağı!” ifadelerini kullandı.
Koronavirüs salgını sonrası tekrar başlayan ligde Kayserispor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Mauricio Isla ile yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler; Mevlüt Erdinç, Alper Potuk ve Tolgay Arslan'la da ayrılık kararı aldı.
Beyaz Tv'de değerlendirmelerde bulunan Sinan Engin, Falcao'yu sert bir dille eleştirdi.