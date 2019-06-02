  • $5,8392
  • 6,5468
  • 245.068
  • 90.589
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
02 Haziran 2019 Pazar 10:19 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 10:19

Andy Ruiz ve Anthony Joshua boks maçını kim kazandı?

Andy Ruiz ve Anthony Joshua boks maçını kim kazandı"

Andy Ruiz ve Anthony Joshua boks maçını kim kazandı? boks severler tarafından merak ediliyor. Meksikalı boksör Andy Ruiz büyük bir sürprize imza attı. Andy Ruiz, Joshua'yı yenerek dünya şampiyonu oldu. İşte Andy Ruiz ve Anthony Joshua karşılaşmasında yaşananlar...

Andy Ruiz ve Anthony Joshua boks maçı ne oldu? günün cevabı en çok merak edilen sorularından oldu. Andy Ruiz gösterdiği performans ile tüm dünyayı şaşırtan bir sonuç elde etti. Kariyerinde çıktığı 22 maçın tamamını kazanarak namağlup şampiyon olan Anthony Joshua ile Meksikalı boksör Andy Ruiz, New York'taki tarihi Madison Square Garden'da karşı karşıya geldi.

Kilolarından dolayı, "Şişman Joe" diye dalga geçilen Andy Ruiz, inanılmaz bir performans göstererek Joshua'yı yendi ve dünya şampiyonu oldu.

Ağır sikletin zirvesinde yer alan WBA-WBO-IBF-IBO kemerlerinin sahibi Anthony Joshua'yı 7.rauntta yenen Ruiz, büyük bir sürprize imza attı. Maç öncesi rakibini hafife alan İngilz boksör Joshua, bunun bedelini ağır ödedi.İki boksörün rövanş maçı için tekrar karşı karşıya geleceği belirtildi.

Maçın ardından kısa bir açıklama yapan Joshua, "Destekçilerimi hayal kırıklığına uğrattım. Andy çok büyük dövüşçü. Tekrar görüşeceğiz." dedi.

Türkçe Olmayan Bu Kelimeleri Öğrenince Çok Şaşıracaksınız! | #GalatıMeşhur

<p style='outline: 0px; box-sizing: inherit; margin: 1rem 0px; padding: 0px; border: 0px; font-varia

Tarih ve Turizm Cenneti: Alanya

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bıkmadan topluyor! Hastalıklarını böyle yendi

Pençe Harekatı kapsamında, 3 katlı ve 5 bölmeli mağara tespit edildi

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.