Andy Ruiz büyük bir sürprize imza attı ve Anthony Joshua'yı nakavt etti

Kariyerinde çıktığı 22 maçın tamamını kazanarak namağlup şampiyon olan Anthony Joshua ile Meksikalı boksör Andy Ruiz, New York'taki tarihi Madison Square Garden'da karşı karşıya geldi.

YENİ DÜNYA ŞAMPİYONU RUİZ

Kilolarından dolayı, "Şişman Joe" diye dalga geçilen Andy Ruiz, inanılmaz bir performans göstererek Joshua'yı yendi ve dünya şampiyonu oldu.

Ağır sikletin zirvesinde yer alan WBA-WBO-IBF-IBO kemerlerinin sahibi Anthony Joshua'yı 7.rauntta yenen Ruiz, büyük bir sürprize imza attı. Maç öncesi rakibini hafife alan İngilz boksör Joshua, bunun bedelini ağır ödedi.

İki boksörün rövanş maçı için tekrar karşı karşıya geleceği belirtildi.

Maçın ardından kısa bir açıklama yapan Joshua, "Destekçilerimi hayal kırıklığına uğrattım. Andy çok büyük dövüşçü. Tekrar görüşeceğiz." dedi.