Andy Murray ve Serena Williams üçüncü turda elendi

Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılık kararı alması bir anda dünya basınının gündemine oturdu. Arjantinli yıldızın bu kararı almasının ardında yatan sebebin ise Katalan ekibinin yeni teknik direktörü Ronald Koeman olduğu iddia edildi. 57 yaşındaki antrenörün, Messi'ye “Artık kulüp içindeki imtiyazların bitti. Sana karşı esnek olmayacağım. Takımı düşünmek zorundasın” dediği öne sürüldü.

Terim'in tüm planları altüst oldu! Seri için beklenmedik cevap

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündem orta saha takviyesi. Jean Michael Seri transferini Ryan Babel ile bitirmenin hesaplarını yapan Sarı-Kırmızılılara, Fulham'dan beklenmedik bir cevap geldi. İngiliz ekibi, geçen sezon 1,5 milyon euroya kiraladığı Seri'nin yeniden kiralanması için bu kez 2,5 milyon euro talep etti.