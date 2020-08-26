Andy Murray ve Serena Williams üçüncü turda elendi

ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvada, dünya klasmanında 129. sıraya kadar gerileyen Murray, Kanadalı Milos Raonic ile karşılaştı.
Rakibinin kendisine karşı 8 maçlık galibiyet serisine son veren Raonic, mücadeleyi 6-2'lik setlerle 2-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Tek kadınlarda ABD Açık'ta kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğu için mücadele etmeye hazırlanan 38 yaşındaki Serena Williams, dünya 21 numarası Yunan Maria Sakkari'ye 7-5, 6-7 ve 1-6'lık setlerle 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
- DJOKOVİC VE OSAKA ÇEYREK FİNALDE
Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, ABD'li Tennys Sandgren'i 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.
2018 ABD Açık şampiyonu Japon tenisçi Naomi Osaka da Ukraynalı Dayana Yastremska'yı 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup ederek son 8 raket arasına kaldı.
Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılık kararı alması bir anda dünya basınının gündemine oturdu. Arjantinli yıldızın bu kararı almasının ardında yatan sebebin ise Katalan ekibinin yeni teknik direktörü Ronald Koeman olduğu iddia edildi. 57 yaşındaki antrenörün, Messi'ye “Artık kulüp içindeki imtiyazların bitti. Sana karşı esnek olmayacağım. Takımı düşünmek zorundasın” dediği öne sürüldü.
Vedat Muriqi'yi Lazio'ya göndermeye hazırlanan Fenerbahçe'ye, Guangzhou forması giyen İsrailli forvet Eran Zahavi önerildi.
PAOK'a elenerek Şampiyonlar Ligi'ne erken havlu atan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna gitti. Siyah-Beyazlıların Kupa 2'deki muhtemel rakipleri de belli oldu.
Barcelona'da Messi'nin ayrılık kararının yankıları tüm hızıyla sürerken Catalunia Radio'dan Pep Guardiola iddiası geldi.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündem orta saha takviyesi. Jean Michael Seri transferini Ryan Babel ile bitirmenin hesaplarını yapan Sarı-Kırmızılılara, Fulham'dan beklenmedik bir cevap geldi. İngiliz ekibi, geçen sezon 1,5 milyon euroya kiraladığı Seri'nin yeniden kiralanması için bu kez 2,5 milyon euro talep etti.
Fenerbahçe, her konuda anlaşma sağladığı Enner Valencia'ya bu gece kavuşuyor. 30 yaşındaki Ekvadorlu golcü, saat 23:15'te İstanbul Havalimanı'na inecek.