Andrii Boriachuk, Çaykur Rizespor ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımında forma giyen forvet oyuncusu Andrii Boriachuk ile prensip anlaşmasına vardı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sportif direktör Yılmaz Bal'ın Shakhtar Donetsk Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Sergii Palkin ile Kiev'de yaptığı görüşmelerin ardından kulüp ve oyuncu ile prensip anlaşması sağlandığı kaydedildi.
İstanbul'da sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki oyuncunun bu akşam Rize'ye geldiği belirtildi.
Açıklamada, Andrii Boriachuk transferinde yeşil-mavili ekibe gösterdiği yakın ilgiden dolayı Palkin'e teşekkür edildi.
(AA)
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