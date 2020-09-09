Andre Felipe: 'Taraftarları mutlu edeceğim'

Andre Felipe, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni takımına çabuk uyum sağladığını söyledi.
Gaziantep'te olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Felipe, transfer sürecinin hızlı geliştiğini ifade etti.
Takımın kendisini çok çabuk kabul ettiğini belirten Felipe, şöyle konuştu:
Geçen seneden kalan çok oyuncu var. Takımın büyük çoğunluğu geçen seneki kadrodan. Adaptasyon sürecini çok çabuk atlattım. Ben buradan taraftara iyi olacağımızın sözünü verebilirim. Onları mutlu edeceğim. Benim için yeni bir lig, ama çok çekişmeli olacak. Büyük takımlar var. Bizim takım da yukarıları hedefliyor. Farklı projelere sahipler. Beni cezbeden noktalardan birisiydi, o yüzden buradayım. Taraftarlara buradan onları mutlu edeceğimin sözünü veriyorum. Ligin başlamasına çok az kaldı, çok heyecanlıyım ve umarım bir an önce goller atmaya başlarım.
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