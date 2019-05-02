Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9654
  • 6,6974
  • 243.775
  • 95.009
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Andre Ayew, taraftarların tepkisine isyan etti: Tek suçlu ben miyim!

Andre Ayew, taraftarların tepkisine isyan etti: Tek suçlu ben miyim!

Andre Ayew, taraftarların tepkisine isyan etti: Tek suçlu ben miyim!

İstikrarsız performansıyla Fenerbahçe tribünlerinin tepkisini çeken Andre Ayew isyan etti.

Sezon başında Swensea City'den transfer edilen Ganalı oyuncu, 66 dakika sahada kaldığı Trabzonspor maçında kendisine gösterilen tepkiye bir hayli üzüldü.

Takım olarak zorlu bir dönemden geçtiklerini belirten 29 yaşındaki oyuncu, "Zihinsel olarak hepimiz sorun yaşıyoruz. Ben de kendimi iyi hissetmiyorum. Ancak tek suçlu benmişim gibi tepki görmek beni gerçekten üzüyor. Fenerbahçe'ye kendimi borçlu hissediyorum ve bu borcumu ödemek için 1 yıl daha kalmak istiyorum. Umarım bu hayalim gerçekleşir" ifadelerini kullandı.

(Sabah)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bennu Gerede: Acun Ilıcalı'ya gidip yıllarca yalvardım
Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın'ın paylaşımı her şeyi ortaya çıkardı!
Akalın'dan Alanyaspor'a sürpriz destek
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna barıştı mı?
Metin Şentürk açıkladı: Çocuk kör doğar diye istemedi!
İstanbul´da kaydedilen görüntülerde gelin arabasının önünü kesen çocuklar terör estirdi. O anlar kam

İstanbul’da Trafikte “Bahşiş” Terörü Kamerada

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İzmir'de korkutan yangın! Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan bile görüldü

Josef Sural'ın eşinden duygulandıran paylaşım