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Andre Ayew: Performansımdan çok memnun değilim

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Andre Ayew, 'Pazar günü alacağımız 3 puanın bizim için çok çok önemli olacağının farkındayız' dedi.

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2'nci maçında Fenerbahçe, Slovakya ekibi Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Andre Ayew, ''Öncelikle oyunun ilk bölümünde zor bir mücadele vardı. Rakibimiz bizi kendi alanlarında tutmayı çok iyi başardı. Tabii ki kendi taraftarlarımız önünde bu galibiyeti almanın ne kadar önemli olduğunun bilincindeydik. Bize karşı taraftarlar kızgın, kırgın olmakta haklılar. Biz bunun anlayışla karşılıyoruz. Onların şu anki umutsuzluğunun farkındayız. Bu nedenle maçın 2'nci yarısında özellikle karakter gösterdik. Baktığımızda 2 gol attık ama çok daha gol atabilirdik. Pazar gününe odaklanmamız daha iyi çalışmamız lazım. Pazar günü alacağımız 3 puanın bizim için çok çok önemli olacağının farkındayız'' ifadelerini kullandı.

''PERFORMANSIMDAN ÇOK MEMNUN DEĞİLİM''

Sezon başında antrenman yapamamanın eksiklik olacağını bildiğini kaydeden Ayew, ''Her geçen maç daha çok çalışarak performansıma bir şeyler katıyorum. Mağlup olduğumuz maçlardaki performansımdan çok memnun değilim. Performansımı bir üst seviyeye taşımak için elimden geleni yapıyorum'' diye konuştu.

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