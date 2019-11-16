Andorra Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Andorra Türkiye maçı canlı nereden izlenir?
Andorra Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusu arama motorunda tüm Türkiye tarafından araştırılıyor. A Milli Takımı İzlanda ile sahasında 0-0 berabere kaldığı mücadele sonrasında EURO 2020'ye gitmeyi garantilemişti. Türkiye liderliğini korumak için son grup karşılaşmasına çıkacak. Andorra ile karşılaşacak A Milli Takım, İspanya'ya gitti. Maçı ekranları başından izlemek isteyenler Andorra Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyor. İşte yanıtı..
Andorra Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusu yoğun olarak aranan konular arasında yer alıyor. A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nun son haftasında deplasmanda Andorra ile karşılaşıyor. Karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. EURO 2020'ye gitmeyi garantiliyen Trükiye son maçını da galibiyetle tamamlamak istiyor. Andorra Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? merak edenler için yanıtı haberimizde..
ANDORRA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
H grubunda büyük avantaja sahip Türkiye, Andorra ile 17 Kasım 2019 Pazar günü Andorra La Vella'daki Ulusal Stadyum'da bir araya gelecek. Maç Türkiye saatine göre 22.45'te TRT1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
A MİLLİ ADAY KADROSUNDA DEĞİŞİKLİK
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.
Andorra maçının kadrosundan Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok çıkarılırken, Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür dahil edildi.
EURO 2020 TÜRKİYE PUAN DURUMU
H Grubu Türkiye'nin puan durumu
1- Fransa / 22 puan
2- TÜRKİYE / 20 puan
3- İzlanda / 16 puan
4- Arnavutluk / 13 puan
5- Andorra / 4 puan
6- Moldova / 3 puan