Andorra Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Andorra Türkiye maçı canlı nereden izlenir?

Andorra Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusu yoğun olarak aranan konular arasında yer alıyor. A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nun son haftasında deplasmanda Andorra ile karşılaşıyor. Karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. EURO 2020'ye gitmeyi garantiliyen Trükiye son maçını da galibiyetle tamamlamak istiyor. Andorra Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? merak edenler için yanıtı haberimizde..

ANDORRA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

H grubunda büyük avantaja sahip Türkiye, Andorra ile 17 Kasım 2019 Pazar günü Andorra La Vella'daki Ulusal Stadyum'da bir araya gelecek. Maç Türkiye saatine göre 22.45'te TRT1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

A MİLLİ ADAY KADROSUNDA DEĞİŞİKLİK

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Andorra maçının kadrosundan Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok çıkarılırken, Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür dahil edildi.

EURO 2020 TÜRKİYE PUAN DURUMU

H Grubu Türkiye'nin puan durumu

1- Fransa / 22 puan

2- TÜRKİYE / 20 puan

3- İzlanda / 16 puan

4- Arnavutluk / 13 puan

5- Andorra / 4 puan

6- Moldova / 3 puan