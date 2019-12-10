Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8005
  • 6,4276
  • 274.053
  • 108109
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Anderson Talisca'dan flaş paylaşım! Taraftarlar mesaj yağmuruna tuttu

Anderson Talisca'dan flaş paylaşım! Taraftarlar mesaj yağmuruna tuttu

Anderson Talisca'dan flaş paylaşım! Taraftarlar mesaj yağmuruna tuttu

Fenerbahçe'nin transfer hedefleri arasında gösterilen Anderson Talisca'nın yaptığı paylaşım sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çekti.

Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Anderson Talisca, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.

Adı Fenerbahçe başta olmak üzere Beşiktaş ve Trabzonspor ile de anılan Talisca, bir Fenerbahçe taraftarının kendisine yolladığı "Come to Fenerbahçe" mesajını takipçileriyle paylaştı.

TARAFTAR MESAJ YAĞMURUNA TUTTU

Brezilyalı oyuncunun yaptığı bu paylaşım sonrasında sarı-lacivertli taraftarlar yıldız oyuncuyu mesaj yağmuruna tuttu.

Talisca, bu sezon Guangzhou Evergrande ile Çin Ligi'nde 27 maça çıkarken 16 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.


'Aşkım uğruna dükkan bastım'
Yıllar sonra ekrana dönen Yasemin Özilhan'dan beklenen açıklama!
Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin barışması an meselesi!
Şeyma Subaşı iddiaları doğruladı: Kapatıyoruz!
'Ben sette herkesle el eleyim'

Elon Musk´ın yeni zırhlı aracı Cybertruck ile başı dertte

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

MSB: Eve tuzaklanan 565 havan mühimmatı etkisiz hale getirildi

Tekirdağ'da balıkçıların ağına iki köpek balığı takıldı