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aksam.com.tr
  • 04 Aralık 2020 Cuma 14:35
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Anders Trondsen'den taraftalara mesaj: Yakında görüşmek üzere

Anders Trondsen'den taraftalara mesaj: Yakında görüşmek üzere

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Trabzonspor'da sezon başında transfer edilen ve hazırlık maçında yaşadığı sakatlık sonrası tedavisinin ardından bireysel çalışmalarını sürdüren orta saha oyuncusu Anders Trondsen, taraftarlara mesaj yolladı, “Yakında görüşmek üzere” dedi.

Trabzonspor Kulübü, 24 Eylül 2020 tarihinde sağ ön çapraz bağ ve menisküs yırtığı teşhisiyle ameliyat edilen orta saha oyuncusu Anders Trondsen’in fizik tedavi ve sportif rehabilitasyon aşamasının başarılı bir şekilde devam ettiğini, teknik heyet ve sağlık ekibinin planlamaları doğrultusunda koşulara başlayan oyuncunun kuvvet, koordinasyon ve denge antrenmanlarına başladığını açıkladı.

Tedavisi devam eden Norveçli oyuncu, bu süreçte bordo mavili taraftarların sosyal medya üzerinden kendisine gönderdiği mesajlardan çok mutlu olduğunu belirterek, “Taraftarlarımızın mesajlarına çok teşekkür etmek istiyorum. Tüm mesajlara cevap verememek beni üzse de desteğiniz bu zor zamanda bana ihtiyacım olan motivasyonu sağlıyor. Yakında görüşmek üzere” diye konuştu.

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