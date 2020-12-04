Anders Trondsen'den taraftalara mesaj: Yakında görüşmek üzere

Trabzonspor Kulübü, 24 Eylül 2020 tarihinde sağ ön çapraz bağ ve menisküs yırtığı teşhisiyle ameliyat edilen orta saha oyuncusu Anders Trondsen’in fizik tedavi ve sportif rehabilitasyon aşamasının başarılı bir şekilde devam ettiğini, teknik heyet ve sağlık ekibinin planlamaları doğrultusunda koşulara başlayan oyuncunun kuvvet, koordinasyon ve denge antrenmanlarına başladığını açıkladı.
Tedavisi devam eden Norveçli oyuncu, bu süreçte bordo mavili taraftarların sosyal medya üzerinden kendisine gönderdiği mesajlardan çok mutlu olduğunu belirterek, “Taraftarlarımızın mesajlarına çok teşekkür etmek istiyorum. Tüm mesajlara cevap verememek beni üzse de desteğiniz bu zor zamanda bana ihtiyacım olan motivasyonu sağlıyor. Yakında görüşmek üzere” diye konuştu.
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Dün yaptığı açıklamada Ocak ayında transfer yapabileceğini söyleyen Emre Belözoğlu'nun ilk takviyesi ortaya çıktı.
Fransız basını, Galatasaray'a imza atacağı öne sürülen Ali Akman için Marsilya'nın devreye girdiğini yazdı. Fransız devi, teknik direktör Andre Villas-Boas'ın talebi üzerine listenin ilk sırasına genç golcüyü yazdı.
Fenerbahçe, bu sezon ilk kez Luiz Gustavo'suz bir lig maçına çıkacak. 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun oynamadığı maçlarda sarı lacivertliler, parlak bir performans sergileyemedi.
Galatasaray daha önce de gündemine aldığı Aytaç Kara için devre arasında yeniden harekete geçiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcunun bu kez Sarı-Kırmızılı formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in iyileşse de Radamel Falcao'ya artık forma vermesi beklenmiyor. Terim'in gözden çıkardığı tecrübeli futbolcu, devre arasında takımdan ayrılacak.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya temsilcisi Sparta Prag'a 4 dakikada attığı 2 golle takımının üst tura çıkmayı garantilemesini sağlamasının ardından Fransız basınından övgüler aldı.