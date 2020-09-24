SPOR GÜNDEMİ

Fener'in ikinci golcüsü de tamam! 2 gün içinde gelip imzayı atacak Fener'in ikinci golcüsü de tamam! 2 gün içinde gelip imzayı atacak Mbwana Samatta'yı bitiren Fenerbahçe, Ze Luis transferinde de mutlu sona ulaştı. Başarılı golcü, Sarı-Lacivertlilerin 1+2 yıllık teklifini kabul ederken, Fenerbahçe Porto'ya bu transfer için toplam 6 milyon euroyu 3 sezonda ödeyecek. 29 yaşındaki forvetin 2 gün içinde İstanbul'a gelerek kendisini Sarı-Lacivertlilere bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

F.Bahçe derbisiyle son maçına çıkıyor! İşte kabul edilen teklif... F.Bahçe derbisiyle son maçına çıkıyor! İşte kabul edilen teklif... İtalyan devi Roma, Marcao için Galatasaray'a yaptığı teklifi ‘15 milyon euro + bir sonraki satıştan yüzde 10 pay' olarak güncelledi. Sarı-Kırmızılı yönetim bu teklife sıcak bakarken transfer yüzde 90 oranında onaylandı.

Fenerbahçe'den KAP'a transfer açıklaması Fenerbahçe'den KAP'a transfer açıklaması Fenerbahçe, Samatta'nın transferi için Aston Villa ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Anders Trondsen ameliyat oldu Anders Trondsen ameliyat oldu Trabzonspor'un yeni transferlerinden Anders Trondsen, bugün ülkesi Norveç'te ameliyat oldu.

Garry Rodrigues'in yerine geliyor Garry Rodrigues'in yerine geliyor Fenerbahçe, Braga'da forma giyen 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Fabio Martins'i gündemine aldı. Portekiz ekibi, başarılı futbolcuyu 5 milyon euro karşılığında satmak isterken Sarı-Lacivertliler satın alma opsiyonuyla kiralama hedefinde. İki ekip arasında görüşmeler sürüyor.