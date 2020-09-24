Anders Trondsen ameliyat oldu

Trabzonspor'un Norveç'in Rosenborg takımından transfer ettiği Anders Trondsen'in ameliyat edildiği bildirildi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, sağ diz ön çapraz bağı yırtılan ve ülkesi Norveç'te bulunan Anders Trondsen'e bugün Oslo'da artroskopik ön çapraz bağı ameliyatı gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, başarılı bir operasyon geçiren 25 yaşındaki oyuncuya geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.
Trondsen, sezon başında 950 bin euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor’a transfer olmuştu.
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Fenerbahçe, Samatta'nın transferi için Aston Villa ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Anders Trondsen, bugün ülkesi Norveç'te ameliyat oldu.
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