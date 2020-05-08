Anadolu Efes'ten Ekpe Udoh'la ilgili resmi açıklama geldi

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Yıldız futbolcu 'yuvam' dediği F.Bahçe'den ayrıldı! Yeni takımı bile belli Yıldız futbolcu 'yuvam' dediği F.Bahçe'den ayrıldı! Yeni takımı bile belli Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerin Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Tolga Ciğerci, ‘yuvam' dediği Fenerbahçe'den ayrılıyor. Bundesliga'ya dönmek isteyen 28 yaşındaki orta saha, Wolfsburg'tan gelen teklifi kabul etti.

Ve resmi açıklama geldi! Güle güle Muriqi Ve resmi açıklama geldi! Güle güle Muriqi Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, Vedat Muriqi'e en son Tottenham'ın talip olduğunu açıkladı.

Sergen'in prensleri! İkisi de yeni sezonun vazgeçilmezi olacak Sergen'in prensleri! İkisi de yeni sezonun vazgeçilmezi olacak Beşiktaş'ın yeni sezonda umudu olan gençler bu sezon fazla şans bulamadı. Genç oyuncular içinde DG Sivasspor'da kiralık oynayan Fatih Aksoy toplam 1953 dakika ile en tecrübeli isim. Onu Ümraniye'de forma giyen Erdem Seçgin 940 dakika ile takip ediyor. U19 takımı ligde şu anda üçüncü sırada.

Milli yıldızın sözleşmesi feshedildi Milli yıldızın sözleşmesi feshedildi Belçika'nın Royal Antwerp kulübü, Milli kaleci Sinan Bolat ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İşte Bjelica'nın F.Bahçe'ye ilk transferi İşte Bjelica'nın F.Bahçe'ye ilk transferi Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğuna getirmeye hazırlandığı Nenad Bjelica, Sarı-Lacivertlilere ilk transferini de yapıyor. Hırvat antrenör, oyun tarzı ve fiziğiyle Vedat Muriqi'ye benzetilen Bruno Petkovic'in takıma kazandırılmasını istiyor.

Ve Donk açıkladı! G.Saray'da kalacak mı? Ve Donk açıkladı! G.Saray'da kalacak mı? Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Ryan Donk, "Benim için oynadığım pozisyon çok önemli değil. Eğer Fatih Terim benden takım için ekstra bir şey yapmamı isterse, bunu her zaman %100'ümle yapmaya hazır olacağım" ifadelerini kullandı.