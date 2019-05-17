Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0523
  • 6,7623
  • 248.632
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Anadolu Efes'te maç sonu büyük coşku

Anadolu Efes'te maç sonu büyük coşku

Anadolu Efes'te maç sonu büyük coşku

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Beko'yu 92-73 yenerek finale çıkan Anadolu Efes'in soyunma odasında büyük coşku yaşandı.

İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde oynanan karşılaşmadan sonra lacivert-beyazlı takımın soyunma odasında oyuncular tezahüratlar yaparak finale kalmanın tadını çıkardı.

Özellikle maçın yıldızları Shane Larkin ve Vasilije Micic, takım arkadaşlarını büyük alkışını aldı.

Maç sonu takımına konuşma yapan Ergin Ataman, oyuncularını tebrik ederek, şöyle konuştu:

"Bu bizim tüm sezon boyunca gösterdiğimiz performanstı. Bu gece performansımızı daha da artırarak rakiple aramızdaki farkı çok iyi gösterdik. Bu, bizim her zamanki oyunumuzdu. Dörtlü Final'i izleyenler belki oyunumuza şaşırmıştır. Bir şey çok önemli. Barcelona karşısındaki 3. maçımızda da aynı oyunu oynamıştık. Formdayız ama aynı iyi oyunumuzu yeniden sergilememiz gerekiyor. Kapasitemizin, her takımı yenecek güçte olduğuna inanıyorum."

Daha sonra oyuncular yuvarlak oluşturarak, galibiyeti tezahüratlar yaparak kutladı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Alişan'ın eşi sahneye ısındı
Yeni Batman'i Robert Pattinson mı canlandırıcak?
Gurur Aydoğan açıkladı! Ayrıldık
Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları
Öğrencinin sorusu Tümer Metin'i çıldırttı: Manyak mısın?
Malum iftar ve sahurda suya doyamıyoruz

Sahurda Suyu Abartanlar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bitlis'te uyuyan volkan'ın kaynağı araştırılıyor

Keban Barajı'nda 15 yıl sonra ilk, savaklar açıldı