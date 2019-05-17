Anadolu Efes'te maç sonu büyük coşku

İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde oynanan karşılaşmadan sonra lacivert-beyazlı takımın soyunma odasında oyuncular tezahüratlar yaparak finale kalmanın tadını çıkardı.

Özellikle maçın yıldızları Shane Larkin ve Vasilije Micic, takım arkadaşlarını büyük alkışını aldı.

Maç sonu takımına konuşma yapan Ergin Ataman, oyuncularını tebrik ederek, şöyle konuştu:

"Bu bizim tüm sezon boyunca gösterdiğimiz performanstı. Bu gece performansımızı daha da artırarak rakiple aramızdaki farkı çok iyi gösterdik. Bu, bizim her zamanki oyunumuzdu. Dörtlü Final'i izleyenler belki oyunumuza şaşırmıştır. Bir şey çok önemli. Barcelona karşısındaki 3. maçımızda da aynı oyunu oynamıştık. Formdayız ama aynı iyi oyunumuzu yeniden sergilememiz gerekiyor. Kapasitemizin, her takımı yenecek güçte olduğuna inanıyorum."

Daha sonra oyuncular yuvarlak oluşturarak, galibiyeti tezahüratlar yaparak kutladı.