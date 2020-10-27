  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 27 Ekim 2020 Salı 19:24
  • |
  • Son Güncelleme:

Anadolu Efes'te bir kişinin korona testi pozitif çıktı

Anadolu Efes'te bir kişinin korona testi pozitif çıktı

Paylaş

Anadolu Efes Basketbol Takımı kafilesinden bir kişinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gerekli görülmesi üzerine A Takım kafilemizden bir kişiye yapılan Covid-19 testinin sonucu pozitif olmuştur." denildi.

Açıklamada, klinik şikayetleri olmayan kişinin izolasyon ve tedavi sürecinin başlandığı belirtilerek, "A Takım kafilemizin Olympiakos maçı için rutin testleri bugün yapılacak." ifadesi kullanıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Ve Abdullah Avcı Trabzonspor'da! İşte yardımcıları...
Ve Abdullah Avcı Trabzonspor'da! İşte yardımcıları...

Ve Abdullah Avcı Trabzonspor'da! İşte yardımcıları...

Erol Bulut ilk kez açıkladı: Onu çok istedik ama alamadık
Erol Bulut ilk kez açıkladı: Onu çok istedik ama alamadık

Erol Bulut ilk kez açıkladı: Onu çok istedik ama alamadık

Anadolu Efes'te koronavirüs vakası
Anadolu Efes'te koronavirüs vakası

Anadolu Efes'te koronavirüs vakası

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Süper Lig'de gol krallığı adayları belli oldu
Süper Lig'de gol krallığı adayları belli oldu

Süper Lig'de gol krallığı adayları belli oldu

İddaa risk yönetimi, Süper Lig'de gol krallığı oranlarını belirledi.

Dev zirvede konuşulanlar ortaya çıktı: O tweetten çok rahatsız oldum
Dev zirvede konuşulanlar ortaya çıktı: O tweetten çok rahatsız oldum

Dev zirvede konuşulanlar ortaya çıktı: O tweetten çok rahatsız oldum

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak arasında gerçekleştirilen dev zirveden ‘mutabakat' kararı çıktı. Fatih Terim ve Mustafa Cengiz karşılıklı verilen demeçlerin kendilerini üzdüğünü dile getirirken bundan böyle yönetim adına sadece Abdurrahim Albayrak'ın konuşması yönünde karar alındı. İşte dev zirvede konuşulanlar…

Trabzon maçını çeviren konuşması ortaya çıktı!
Trabzon maçını çeviren konuşması ortaya çıktı!

Trabzon maçını çeviren konuşması ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin sahasında Trabzonspor'u 3-1 yendiği maçın devre arasına Sarı-Lacivertliler 1-0 yenik gitmişti. Teknik direktör Erol Bulut'un devre arasında takıma yaptığı ateşleyici konuşma ise ortaya çıktı.

Beşiktaş'a yeni sponsor
Beşiktaş'a yeni sponsor

Beşiktaş'a yeni sponsor

Beşiktaş Kulübü, araç kiralama şirketi Europcar'ın siyah-beyazlı erkek basketbol takımına sponsor olduğunu açıkladı.

'Beşiktaş'ta liyakat bitmiş'
'Beşiktaş'ta liyakat bitmiş'

'Beşiktaş'ta liyakat bitmiş'

Tümer Metin, Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı Yukatel Denizlispor maçını yorumladı.

Günaydın tweetinde dikkat çeken detay! Anında binlerce beğeni aldı
Günaydın tweetinde dikkat çeken detay! Anında binlerce beğeni aldı

Günaydın tweetinde dikkat çeken detay! Anında binlerce beğeni aldı

Galatasaray'da Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in dün gerçekleştirdiği kritik zirve sonrası Sarı-Kırmızılı kulübün sosyal medya hesabının bu sabah attığı rutin günaydın mesajı dikkat çekti.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.