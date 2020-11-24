Anadolu Efes'te 4 pozitif vaka

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nda dört kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
Lacivert-beyazlı kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamada, "20 ve 23 Kasım tarihlerinde kulüp çalışanı, oyuncu ve antrenörlerimize yapılan Kovid-19 testlerinde, toplam dört pozitif vaka tespit edilmiştir. Semptom göstermeyen 3 kişinin evde izolasyon ve tedavi süreçleri ivedilikle başlatılmıştır. Semptom gösteren 1 kişinin tedavisine hastanede devam edilmektedir." denildi.
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Bursaspor sahasında 1922 Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı 1-0 kazanan ev sahibi ekip, adını bir üst tura yazdırdı.
Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı, UEFA'nın düzenlediği haftanın en iyi performansı oylamasında, yıldız isimleri geride bırakarak ilk sırada yer aldı.
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Galatasaray, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtardığı operasyonda şehit düşen Murad Mammadov'un, "Futbol sevgisi değil bu; Galatasaray sevgisi. Bu da bitecek Murad Mammadov bir şey değil, benimle mezara kadar gidecek" sözlerinin de yer aldığı duygusal bir video paylaştı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Fatih Karagümrük, sahasında karşı karşıya geldiği Esenler Erokspor'a 3-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçlar Esenler Erokspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.
Galatasaray'ın sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldığı maçta en çok tartışılan isim Muğdat Çelik'ti. Penaltıya sebebiyet verip takımını 10 kişi bırakan tecrübeli futbolcu, eleştirilere çok konuşulacak sözlerle cevap verdi. Muğdat, “Futbolcu ha maç satmış ha karısını satmış” dedi.