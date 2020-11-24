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aksam.com.tr
  • 24 Kasım 2020 Salı 21:41
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Anadolu Efes'te 4 pozitif vaka

Anadolu Efes'te 4 pozitif vaka

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AA

Anadolu Efes Spor Kulübü, kulüp çalışanı, oyuncu ve antrenörlere yapılan koronavirüs PCR testleri sonucunda 4 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nda dört kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Lacivert-beyazlı kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamada, "20 ve 23 Kasım tarihlerinde kulüp çalışanı, oyuncu ve antrenörlerimize yapılan Kovid-19 testlerinde, toplam dört pozitif vaka tespit edilmiştir. Semptom göstermeyen 3 kişinin evde izolasyon ve tedavi süreçleri ivedilikle başlatılmıştır. Semptom gösteren 1 kişinin tedavisine hastanede devam edilmektedir." denildi.

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