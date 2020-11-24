Anadolu Efes'te 4 pozitif vaka

SPOR GÜNDEMİ

Bursaspor, kupada bir üst turda Bursaspor, kupada bir üst turda Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Bursaspor sahasında 1922 Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı 1-0 kazanan ev sahibi ekip, adını bir üst tura yazdırdı.

Yusuf Yazıcı, yıldızları solladı Yusuf Yazıcı, yıldızları solladı Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı, UEFA'nın düzenlediği haftanın en iyi performansı oylamasında, yıldız isimleri geride bırakarak ilk sırada yer aldı.

Terim'in hakem serzenişine cevap geldi: 5 değil de 8 verseydi... Terim'in hakem serzenişine cevap geldi: 5 değil de 8 verseydi... Fatih Terim'in hakem serzenişine cevap geldi: 5 değil de 8 verseydi ne olacaktı?

G.Saray anlamlı Murad Mammadov paylaşımı G.Saray anlamlı Murad Mammadov paylaşımı Galatasaray, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtardığı operasyonda şehit düşen Murad Mammadov'un, "Futbol sevgisi değil bu; Galatasaray sevgisi. Bu da bitecek Murad Mammadov bir şey değil, benimle mezara kadar gidecek" sözlerinin de yer aldığı duygusal bir video paylaştı.

Erokspor'dan 'süper' sürpriz Erokspor'dan 'süper' sürpriz Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Fatih Karagümrük, sahasında karşı karşıya geldiği Esenler Erokspor'a 3-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçlar Esenler Erokspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.