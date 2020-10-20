Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'ndeki ASVEL maçı, koronavirüs nedeniyle ertelendi

THY Avrupa Ligi'nde bu hafta oynanması gereken Anadolu Efes-Asvel, Zenit-Olimpia Milano ve Alba Berlin-Baskonia karşılaşmaları koronavirüs vakaları sebebiyle ertelendi.
Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 7 puan toplayan Galatasaray'da gözler bir yandan da transfere çevrilmiş durumda. Devre arasında yapılacak takviyeler kadar gönderilecek isimler de merak ediliyor. Sarı-kırmızılı takımın deneyimli hocası Fatih Terim gönderilmesini istediği 5 oyuncuyu yönetime bildirdi. İşte detaylar...
Yaptığı çarpıcı transferlerle bambaşka bir kimliğe bürünen Fenerbahçe'de Göztepe deplasmanında 3 artı, 2 eksi özellik dikkat çekiyor.
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynadığı maçlarda ilk kez mağlup oldu.
Galatasaray-Alanyaspor maçında Fatih Terim ile Davidson Pereira arasındaki gerginlik sonradan tatlıya bağlandı.
Beşiktaş yönetimi, geride bıraktığımız sezonun devre arasında sözleşmesini feshettiği teknik direktör Abdullah Avcı ile alacak sorununu çözmeye çalışıyor. Siyah-Beyazlılar, başarılı antrenöre geçtiğimiz sezonun kalan bölümü olan 5 ay için 5 milyon TL ödeyerek uzlaşma sağlamayı teklif etti.
2020-2021 sezonuna kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, bu hafta oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasıyla kader maçına çıkıyor.