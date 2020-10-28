Anadolu Efes'in ertelenen maçı 8 Aralık'ta oynanacak

SPOR GÜNDEMİ

Terim, oyuncularına böyle seslendi: Nerede kalmıştık Terim, oyuncularına böyle seslendi: Nerede kalmıştık Yönetim ile Fatih Terim arasında yaşanan problemin çözüme kavuşturulmasının ardından çıktığı ilk antrenmanda futbolcularını etrafına toplayan Fatih Terim, konuşmasına "Nerede kalmıştık" diye başladı.

Beşiktaş'ta Josef de Souza tehlikesi Beşiktaş'ta Josef de Souza tehlikesi Denizlispor deplasmanında gördüğü kırmızı kart sonrası elindeki su şişesini protesto amaçlı yere fırlatan Josef de Souza'ya 3 maç ceza gelebilir.

Sorunlar çözüldü, erken seçim rafa kalktı Sorunlar çözüldü, erken seçim rafa kalktı Galatasaray'da sorunlar çözüme kavuşturuldu. "Bu yol şampiyonluk yolu" mottosuyla beyaz bir sayfa açıldı. Takımın şampiyonluk yolunda olumsuz etkilenmemesi adına da seçim rafa kalktı.

Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in konuğu PSG! Muhtemel 11'ler Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in konuğu PSG! Muhtemel 11'ler Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, grubundaki ikinci maçında bu akşam PSG'yi konuk ediyor.

Onyekuru ateşi yaktı! Cimbom bu kez farklı strateji izleyecek Onyekuru ateşi yaktı! Cimbom bu kez farklı strateji izleyecek 1,5 sezon kiralık forma giydiği Galatasaray'da büyük izler bırakan Henry Onyekuru, Sarı-Kırmızılı kulübe ‘beni alın' mesajı gönderdi. Bunun üzerine harekete geçen yönetim, Monaco'ya zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.