Anadolu Efes'in ertelenen maçı 8 Aralık'ta oynanacak

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes'in Fransız ekibi ASVEL'i ağırlayacağı müsabaka 8 Aralık Salı günü oynanacak.
Ertelenen maçların yeni tarihleri şu şekilde:
ASVEL-Panathinaikos (3. hafta): 1 Aralık Salı
ASVEL-Kızılyıldız mts (4. hafta): 11 Kasım Çarşamba
Valencia-Zenit (4. hafta): 8 Aralık Salı
Zenit-AX Armani Exchange Milan (5. hafta): 11 Kasım Çarşamba
Anadolu Efes-ASVEL (5. hafta): 8 Aralık Salı
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