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aksam.com.tr
  • 11 Ocak 2020 Cumartesi 01:01
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  • 11 Ocak 2020 Cumartesi 01:02

Anadolu Efes zorlu deplasmandan galibiyetle çıktı

Anadolu Efes zorlu deplasmandan galibiyetle çıktı

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Anadolu Efes, son çeyreğinde Ergin Ataman'ın ihraç edildiği maçta Barcelona'yı deplasmanda 86-82 mağlup etti ve Euroleague'de 18 maçta 15. galibiyetine ulaştı.

Anadolu Efes, son çeyreğinde Ergin Ataman'ın ihraç edildiği maçta Barcelona'yı deplasmanda 86-82 mağlup etti ve Euroleague'de 18 maçta 15. galibiyetine ulaştı.

 

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