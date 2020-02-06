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aksam.com.tr
  • 06 Şubat 2020 Perşembe 09:47
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  • 06 Şubat 2020 Perşembe 10:02

Anadolu Efes, Zalgiris'i konuk ediyor

Anadolu Efes, Zalgiris'i konuk ediyor

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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında yarın Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk edecek lider Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, sert ve tempolu bir oyunla galibiyete ulaşmak istediklerini belirtti.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında yarın Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk edecek lider Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, yaptığı yazılı açıklamada, Zalgiris'in üst üste aldığı galibiyetlerle play-off sınırına geldiğini hatırlattı.

CSKA Moskova ile oynadıkları maçtan yorgun döndüklerini aktaran Ataman, şunları kaydetti:

"Bu maçta taraftarımızın itici gücü takımımıza her zamankinden daha fazla enerji verecek. Zalgiris, Lukas Lekavicius ve Arturas Milaknis'in dış atışları, Edgaras Ulanovas'ın sırtı dönük oyunları ve uzunların dış şut tehdidi olan bir takım. Sert ve tempolu bir basketbolla galibiyete ulaşmalıyız."

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