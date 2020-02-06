Anadolu Efes, Zalgiris'i konuk ediyor

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında yarın Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk edecek lider Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, yaptığı yazılı açıklamada, Zalgiris'in üst üste aldığı galibiyetlerle play-off sınırına geldiğini hatırlattı.
CSKA Moskova ile oynadıkları maçtan yorgun döndüklerini aktaran Ataman, şunları kaydetti:
"Bu maçta taraftarımızın itici gücü takımımıza her zamankinden daha fazla enerji verecek. Zalgiris, Lukas Lekavicius ve Arturas Milaknis'in dış atışları, Edgaras Ulanovas'ın sırtı dönük oyunları ve uzunların dış şut tehdidi olan bir takım. Sert ve tempolu bir basketbolla galibiyete ulaşmalıyız."
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Galatasaray’ın Lemina gibi transferinde geç kalmayı istemediği bir diğer isim de Henry Onyekuru.
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