Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7889
  • 6,4655
  • 275.554
  • 110915
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Anadolu Efes ve Fenerbahçe bu kez ligde karşılaşıyor

Anadolu Efes ve Fenerbahçe bu kez ligde karşılaşıyor

Anadolu Efes ve Fenerbahçe bu kez ligde karşılaşıyor

ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

ING Basketbol Süper Ligi 12. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak derbi, 13 Aralık Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak.

Ligde oynadığı 11 müsabakada 10 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, haftaya lider girdi. Yaptığı maçların 9'unu kazanan ve 2'sini yitiren Fenerbahçe Beko ise averajla 3. sırada yer alıyor.

İki takım arasında dün THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında oynanan maçta Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 81-73 mağlup etti.

(AA)


Ece Çeşmioğlu o diziyle dönüyor
Merve Özbey: Düğün ertelenebilir
Doğmamış yeğene 'Mavi' hesap
'İlk defa doğum günü kutladım'
Tuba Büyüküstün'ün 'Rise of Empires: Ottoman' dizisinin yayın tarihi belli oldu
<p>TBB´den yapılan yazılı açıklamaya göre, Feyzioğlu, Emine Bulut´un annesi Fadime ve babası Ahmet B

TBB Başkanı Feyzioğlu, Emine Bulut´un Ailesinin Avukatı Olacak

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Heykeltıraş çobanın hayali sergi açmak

Vücudunda binlerce solucan yaşıyor