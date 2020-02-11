  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 11 Şubat 2020 Salı 21:14
  • |
  • 11 Şubat 2020 Salı 21:19

Anadolu Efes, Türkiye Kupası'ndan elendi

Anadolu Efes, Türkiye Kupası'ndan elendi

Paylaş

Basketbol Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Anadolu Efes'i 81-71 yenen Darüşşafaka Tekfen, Dörtlü Final'e kaldı.

Karşılaşmaya hızlı hücumlarla başlayan ev sahibi Darüşşafaka Tekfen, pota altına katederek basketler bulan Browne'ın 10 sayı attığı ilk periyodu 24-14 üstünlükle tamamladı.

İkinci periyoda 8-0'lık seriyle giren Anadolu Efes, hücum ribauntlarının yardımıyla basket kaydeden rakibi karşısında Beaubois ve Simon ile sayı üreterek soyunma odasına 39-38 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte savunmasını sertleştiren ve rakibine yalnızca 10 sayı izni veren Darüşşafaka Tekfen, Hamilton ve Sinan Güler ile pota altını etkili kullanarak final periyoduna 58-49 üstün girdi.

Son periyoda iki takım da iyi savunma yaparak başladı. Ergin Ataman, hakeme itirazından dolayı 34. dakikada ikinci teknik faulünü alarak mücadeleden diskalifiye edildi. Anadolu Efes, top kayıpları artan rakibi önünde 36. dakikada Sertaç Şanlı'nın üç sayılık isabetiyle 64-64 eşitlik yakaladı. Browne'ın üst üste kaydettiği basketlerle dengeyi bozan ve skor üstünlüğünü ele geçiren Darüşşafaka Tekfen, karşılaşmadan 81-71 galip ayrılarak Dörtlü Final'e yükseldi.

Ev sahibi ekipte Browne, 22 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Anadolu Efes'te Simon'un 22 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Darüşşafaka Tekfen, Dörtlü Final'de Galatasaray Doğa Sigorta ile TOFAŞ arasındaki çeyrek final eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: Volkswagen

Hakemler: Erşan Kartal, Kaan Büyükçil, Osman Sinan İşgüder

Darüşşafaka Tekfen: Browne 22, Sinan Güler 8, Erkan Veyseloğlu 4, Jones 13, Hamilton 16, Doğuş Özdemiroğlu 8, Berk Demir 2, Colson 5, Mahir Ağva 2, Kartal Özmızrak 1

Anadolu Efes: Larkin 6, Buğrahan Tuncer, Simon 22, Singleton 10, Pleiss 10, Beaubois 14, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı 5, Tolga Geçim 4, Yiğitcan Saybir

1. Periyot: 24-14

Devre: 38-39

3. Periyot: 58-49

Beş faulle çıkan: 32.50 Singleton (Anadolu Efes)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fenerbahçe'den pankartlı mesaj

title

Hamza Hamzaoğlu: Ortam daha da gerilecek, öyle gözüküyor

title

Semih Özsoy, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Mustafa Cengiz: Ali Koç Her Gün Televizyonda Ağlıyor!

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe yarı finalde
Fenerbahçe yarı finalde

Fenerbahçe yarı finalde

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında, 3-0'ın rövanşında Kırklarelispor'u 1-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Fenerbahçe'den pankartlı mesaj
Fenerbahçe'den pankartlı mesaj

Fenerbahçe'den pankartlı mesaj

Alanyaspor maçındaki hakem kararlarına maç sonrasında tepki gösteren Fenerbahçe, Kırklarelispor maçı öncesinde de flaş bir harekete imza attı.

Anadolu Efes, Türkiye Kupası'ndan elendi
Anadolu Efes, Türkiye Kupası'ndan elendi

Anadolu Efes, Türkiye Kupası'ndan elendi

Basketbol Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Anadolu Efes'i 81-71 yenen Darüşşafaka Tekfen, Dörtlü Final'e kaldı.

O sözler başını yaktı
O sözler başını yaktı

O sözler başını yaktı

Fenerbahçe'nin İkinci Başkanı Semih Özsoy, Süper Lig'in 21. haftasında oynadıkları Alanyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalardan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Sörloth büyük ceza alabilir
Sörloth büyük ceza alabilir

Sörloth büyük ceza alabilir

Trabzonspor'un Gençlerbirliği ile oynadığı mücadelede kırmızı kart gören Alexander Sörloth, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından "kural dışı hareket" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Ali Koç toplantıya bu yüzden katılmamış! 'Beni aradı ve dedi ki...'
Ali Koç toplantıya bu yüzden katılmamış! 'Beni aradı ve dedi ki...'

Ali Koç toplantıya bu yüzden katılmamış! 'Beni aradı ve dedi ki...'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Riva’da yapılan kritik toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Konyaspor'un yeni hocası belli oldu
Konyaspor'un yeni hocası belli oldu

Konyaspor'un yeni hocası belli oldu

Aykut Kocaman ile yollarını ayıran İttifak Holding Konyaspor'da yeni teknik direktör belli oldu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.