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aksam.com.tr
  • 17 Kasım 2020 Salı 22:52
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Anadolu Efes, son çeyrekte yıkıldı

Anadolu Efes, son çeyrekte yıkıldı

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THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Anadolu Efes, sahasında Bayern Münih'e 74-71 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skoreri attığı 19 sayı ile Anadolu Efes'ten Tibor Pleiss oldu. Bu sonuçla Anadolu Efes 4. mağlubiyetini yaşarken, Bayern Münih 7. galibiyetini aldı.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında ağırladığı Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 74-71 yenildi.

Ligde bir maçı eksik olan Anadolu Efes 4. mağlubiyetini yaşarken, Alman ekibi ise 7. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Anadolu Efes, Larkin ve Pleiss'in basketleriyle 5. dakikaya girilirken 12-6 öne geçti. Lacivert-beyazlı takım, Baldwin ve Dedovic ile karşılık veren Bayern Münih karşısında ilk periyodu 23-22 üstün bitirdi.

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İkinci periyodun ilk bölümünde skor üretmekte zorlanan Anadolu Efes karşısında 10-0'lık seri yakalayan Bayern Münih, 15. dakikada skoru 23-32 yaptı. Lacivert-beyazlılar Pleiss ve Simon ile farkı kapatmaya çalışırken, Alman ekibi soyunma odasına 42-37 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına Micic, Anderson ve Pleiss'in basketleriyle başlayan Anadolu Efes, 24. dakikada 45-44 öne geçti. Lacivert-beyazlı takım, organize hücumlarla skor bulmaya devam ederek, son periyoda 57-50 galip durumda girdi.

Son çeyreğin ilk bölümünde Moerman ile skor üreten Anadolu Efes, 33. dakikada farkı 10 sayıya (62-52) çıkardı. Baldwin'in etkili perfromansıyla farkı eriten Almanya temsilcisi, Raynolds'un basketleriyle son dakikaya 72-70 önde girdi. Anadolu Efes'te Larkin bitime 17 saniye kala kullandığı serbest atışlardan birini sayıya çevirerek skoru 71-72 yaptı. Konuk takımın hücumunda ise Reynolds pota altında kaydettiği basketle bitime 11 saniye kala farkı 3 sayıya (71-74) çıkardı. Anadolu Efes'in son hücumunda Micic, üç sayılık atışında isabet sağlayamadı ve Bayern Münih karşılaşmadan 74-71 galip ayrıldı.

Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Saso Petek (Slovenya), Artem Lavrukhin (Rusya)

Anadolu Efes: Larkin 13, Micic 12, Anderson 7, Moerman 9, Pleiss 19, Simon 7, Singleton 2, Doğuş Balbay, Erten Gazi, Sertaç Şanlı 2

Bayern Münih: Baldwin 15, Dedovic 10, Johnson, Radosevic 4, Lucic 7, Thomas, Zipser 12, Weiler-Babb 8, Reynolds 14, Sisko 4, Bray, Flaccadori

1. Periyot: 23-22

Devre: 37-42

3. Periyot: 57-50

5 faulle çıkan: 37.54 Weiler-Babb (Bayern Münih)

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