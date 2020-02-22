Anadolu Efes seriyi 10 maça çıkardı

Bu sonuçla Anadolu Efes, üst üste 10'uncu, toplamda 22. galibiyetini aldı.
Bayern Münih ise 18. kez mağlup oldu.
Salon: Audi Dome
Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Marko Juras (Sırbistan)
Bayern Münih: Bray 5, Monroe 5, Lucic 14, Lo 14, Huestis 2, Zipser 3, Flaccadori 2, Barthel 7, Sisko 7, Radosevic 4, George
Anadolu Efes: Beaubois 16, Anderson 7, Micic 9, Singleton 14, Pleiss 10, Sertaç Şanlı 7, Moerman 6, Simon 11, Buğrahan Tuncer 8, Peters, Yiğitcan Saybir
1. Periyot: 17-19
Devre: 25-37
3. Periyot: 48-62
Beşiktaş Kulübü, İtalyan basınında Sırp futbolcu Adem Ljajic'in koronavirüs şüphesi karantinaya alındığı yönünde çıkan haber hakkında açıklama yaptı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda'ya 72-65 mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig'de haftanın açılış maçında Sivassspor, kendi sahasında konuk ettiği Alanyaspor'u penaltıdan bulduğu golle mağlup etti
Beşiktaş’ta Adem Ljajic, yarın oynanacak olan Trabzonspor maçının kadrosuna alınmadı.
İstanbul'u bu hafta sonu yaşanacak büyük futbol heyecanı sardı. Vali Yerlikaya, dört büyük kulübün karşılaşacağı kritik hafta için Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve kulüp başkanlarını ağırladı.
Fenerbahçe, Adil Rami'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
Beşiktaş, Göztepe maçıyla ile ilgili itirazın Tahkim Kurulu'na taşındığını açıkladı.