  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 22 Şubat 2020 Cumartesi 00:34
  • |
  • 22 Şubat 2020 Cumartesi 00:34

Anadolu Efes seriyi 10 maça çıkardı

Anadolu Efes seriyi 10 maça çıkardı

Paylaş

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih takımını 88-63 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Bu sonuçla Anadolu Efes, üst üste 10'uncu, toplamda 22. galibiyetini aldı.

Bayern Münih ise 18. kez mağlup oldu.

Salon: Audi Dome

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Marko Juras (Sırbistan)

Bayern Münih: Bray 5, Monroe 5, Lucic 14, Lo 14, Huestis 2, Zipser 3, Flaccadori 2, Barthel 7, Sisko 7, Radosevic 4, George

Anadolu Efes: Beaubois 16, Anderson 7, Micic 9, Singleton 14, Pleiss 10, Sertaç Şanlı 7, Moerman 6, Simon 11, Buğrahan Tuncer 8, Peters, Yiğitcan Saybir

1. Periyot: 17-19

Devre: 25-37

3. Periyot: 48-62

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması

title

Rıza Çalımbay: Takımımla gurur duyuyorum

title

Adım adım Barça

Kavga Ediyormuş Gibi Yapan Taraftarlardan Polis Memuruna Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması
Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması

Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması

Beşiktaş Kulübü, İtalyan basınında Sırp futbolcu Adem Ljajic'in koronavirüs şüphesi karantinaya alındığı yönünde çıkan haber hakkında açıklama yaptı.

A Milli Basketbol Takımımız mağlubiyetle başladı
A Milli Basketbol Takımımız mağlubiyetle başladı

A Milli Basketbol Takımımız mağlubiyetle başladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda'ya 72-65 mağlup oldu.

Sivasspor'dan tek kurşun!
Sivasspor'dan tek kurşun!

Sivasspor'dan tek kurşun!

Spor Toto Süper Lig'de haftanın açılış maçında Sivassspor, kendi sahasında konuk ettiği Alanyaspor'u penaltıdan bulduğu golle mağlup etti

Beşiktaş'ta Adem Ljajic şoku!
Beşiktaş'ta Adem Ljajic şoku!

Beşiktaş'ta Adem Ljajic şoku!

Beşiktaş’ta Adem Ljajic, yarın oynanacak olan Trabzonspor maçının kadrosuna alınmadı.

Valilikte derbi buluşması! İlk açıklama...
Valilikte derbi buluşması! İlk açıklama...

Valilikte derbi buluşması! İlk açıklama...

İstanbul'u bu hafta sonu yaşanacak büyük futbol heyecanı sardı. Vali Yerlikaya, dört büyük kulübün karşılaşacağı kritik hafta için Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve kulüp başkanlarını ağırladı.

Fenerbahçe'de Adil Rami'nin sözleşmesi feshedildi
Fenerbahçe'de Adil Rami'nin sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe'de Adil Rami'nin sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe, Adil Rami'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Beşiktaş'tan 'kural hatası' kararıyla ilgili flaş hamle
Beşiktaş'tan 'kural hatası' kararıyla ilgili flaş hamle

Beşiktaş'tan 'kural hatası' kararıyla ilgili flaş hamle

Beşiktaş, Göztepe maçıyla ile ilgili itirazın Tahkim Kurulu'na taşındığını açıkladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.