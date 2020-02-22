Anadolu Efes seriyi 10 maça çıkardı

Spor Toto Süper Lig'de haftanın açılış maçında Sivassspor, kendi sahasında konuk ettiği Alanyaspor'u penaltıdan bulduğu golle mağlup etti

Valilikte derbi buluşması! İlk açıklama...

İstanbul'u bu hafta sonu yaşanacak büyük futbol heyecanı sardı. Vali Yerlikaya, dört büyük kulübün karşılaşacağı kritik hafta için Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve kulüp başkanlarını ağırladı.