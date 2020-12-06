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aksam.com.tr
  • 06 Aralık 2020 Pazar 16:34
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Anadolu Efes Petkim'i de geçerek namağlup liderliğini sürdürdü

Anadolu Efes Petkim'i de geçerek namağlup liderliğini sürdürdü

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ING Basketbol Süper Ligi 11. haftasında deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 75-71 mağlup eden Anadolu Efes namağlup liderliğini sürdürdü.

ING Basketbol Süper Ligi 11. haftasında deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 75-71 mağlup eden Anadolu Efes namağlup liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın ilk periyodunda Beaoubois ve Dunston'la sayılar üreten Anadolu Efes, Beaoubois'nın 3 sayılık basketiyle son 4 dakikaya 9 sayı farkla 18-9 önde girdi. Yiğitcan ve Ray'in 3 sayılık basketlerine rağmen Anadolu Efes periyodu 30-20 üstün tamamladı.

İkinci periyotta savunmada ve hücumda etkili bir oyun ortaya koyan Anadolu Efes, rakibine sadece 4 sayı şansı verdiği bölümde 17. dakika içinde farkı 20 sayıya kadar çıkardı: 44-24. Anadolu Efes devreyi 48-30 önde bitirdi.

Üçüncü periyotta hücumda etkili olan Aliağa Petkim, Wimbush, Boran ve Hummer'la bulduğu sayılarla aradaki farkı azalttı. Periyodun bitimine 1 dakika 30 saniye kala farkı 5 sayıya düşüren (58-53) rakibi karşısında farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen konuk ekip, periyodu 60-53 üstün tamamladı.

Son periyodun başında Dorukhan'ın basketleriyle farkı azaltan Aliağa Petkimspor, Ray'in üst üste 3 sayılık basketleriyle bitime 4 dakika kala 67-64 öne geçti. Singleton ve Dunston'ın basketleriyle tekrar 70-67 üstünlük kuran Anadolu Efes, son dakikasına 70-69 önde girdiği müsabakadan 75-71 galip ayrıldı.

Salon: ENKA

Hakemler: Mehmet Keseratar, Ali Serkan Emlek, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Aliağa Petkimspor: Ray 13, Boran Güler 12, Wimbush 5, Hummer 13, Zack 7, Yiğitcan Turna 8, Ege Arar 6, Hakan Yapar 2, Canberk Kuş, Dorukhan Engindeniz 5

Anadolu Efes: Micic 8, Beaubois 10, Tolga Geçim 4, Moerman 5, Dunston 18, Larkin 9, Singleton 8, Doğuş Balbay 3, Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer 10

1. periyot: 20-30

Devre: 30-48

3. periyot: 53-60

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