  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 17 Ocak 2020 Cuma 23:33
  • |
  • 17 Ocak 2020 Cuma 23:37

Anadolu Efes önüne geleni deviriyor

Anadolu Efes önüne geleni deviriyor

Paylaş

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın ASVEL ekibini 101-74 yendi.

Lacivert-beyazlı takım, ligde 17. galibiyetini elde etti.

Anadolu Efes, Larkin ve Sertaç’ın sayılarıyla maça 5-0'lık seriyle başlamasına rağmen ASVEL, 2. dakikada 5-5 beraberliği yakaladı. İlk dakikalarda pota altını kapatmakta zorlanan ama Pleiss'in oyuna girmesiyle boyalı alanda daha iyi savunma yapan ev sahibi ekip, Larkin'in üst üste sayılarıyla 7. dakikada 10 sayılık üstünlük (26-16) yakaladı. Periyodun son dakikası içinde 13 sayılık fark (33-20) yakalayan Anadolu Efes, bu farkı korudu ve ilk çeyreği 35-22 önde tamamladı.

:

Mücadelenin 2. periyoduna da 5-0'lık seriyle başlayan lacivert-beyazlılar, Buğrahan'ın 3 sayılık basketiyle 12. dakikada farkı 18 sayıya çıkardı: 40-22. ASVEL'in 9-0'lık serisiyle maçın 14. dakikası 40-31 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle geçildi. Dışarıdan sayılar üreten lacivert-beyazlı ekip, ilk yarıyı 60-45 önde tamamladı.

Maçın ilk yarısında 60 sayı bulan Anadolu Efes, kulüp tarihinde ve Avrupa Ligi'nde ilk yarıdaki en yüksek skoruna ulaştı.

Lacivert-beyazlı takım, bir ara farkı 23 sayıya (70-47) kadar çıkardığı 3. periyodu 81-63 önde geçti.

Beaubois'nın 3 sayılık basketleriyle son periyoda başlayan Anadolu Efes, 34. dakika farkı 25 sayıya (92-67) çıkardı. Lacivert-beyazlı takım, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 101-74 kazandı.

Anadolu Efes'in oyun kurucusu Shane Larkin, 29 sayının yanı sıra 6 ribaunt ve 7 asistle oynadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Olegs Latisevs (Letonya), Anne Panther (Almanya), Josip Radojkovic (Hırvatistan)

Anadolu Efes: Larkin 29, Anderson 10, Simon 10, Sertaç Şanlı 13, Singleton 8, Pleiss 7, Beaubois 14, Buğrahan Tuncer 6, Doğuş Balbay 4, Peters, Moerman, Tolga Geçim

ASVEL: Maledon 5, Lomazs 9, Lighty 2, Noua 16, Jekiri 4, Galliou 3, Payne 12, Strazel 3, Diot 3, Jean-Charles 12, Bako 5

1. Periyot: 35-22

Devre: 60-45

3. Periyot: 81-63

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Karius yedikçe Liverpool üzülüyor

title

TFF'den 'ayakta' müjde!

title

Deyverson atağı

Brezilyalı Efsane Ronaldo´dan Enes Ünal´a Övgü Dolu Sözler

SPOR GÜNDEMİ

'Kulüpler yasasını çıkaracağız'
'Kulüpler yasasını çıkaracağız'

'Kulüpler yasasını çıkaracağız'

MHP Kocaeli Milletvekili ve eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Ankara'da düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın Türk sporunda yeni bir sayfa açacağına inandığını söyledi.

ÖZET! Anadolu Efes önüne geleni deviriyor
ÖZET! Anadolu Efes önüne geleni deviriyor

ÖZET! Anadolu Efes önüne geleni deviriyor

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın ASVEL ekibini 101-74 yendi.

Damien Comolli'den veda masajı
Damien Comolli'den veda masajı

Damien Comolli'den veda masajı

Fenerbahçe'deki görevinden istifa eden Damien Comolli, sosyal medya hesabından yayınladığı veda mesajında çarpıcı ifadeler kullandı.

Trabzonspor'da bir ayrılık daha
Trabzonspor'da bir ayrılık daha

Trabzonspor'da bir ayrılık daha

Bordo-mavili kulüp, sezon başında kadrosuna kattığı 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini feshetti.

Bitti bu iş! 3 yıllık anlaşma tamam
Bitti bu iş! 3 yıllık anlaşma tamam

Bitti bu iş! 3 yıllık anlaşma tamam

Beşiktaş yönetimi sezon başında Udinese'nin 6 milyon Euro önerdiği Dorukhan Toköz'ün sözleşmesi konusunda elini çabuk tuttu ve 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'nin B planı Kruse'nin satılması
Fenerbahçe'nin B planı Kruse'nin satılması

Fenerbahçe'nin B planı Kruse'nin satılması

En çok teklif gelen ve Werder Bremen’e dönüş kapısı açık olan Kruse’nin menajeri kulübe çağrıldı. Teklifler masaya yatırıldı. Finansal limitlerde sorun çıkarsa Alman oyuncu B planı olarak satılıp, açık kapatılacak.

Abdullah Avcı'da arıza çıkabilir
Abdullah Avcı'da arıza çıkabilir

Abdullah Avcı'da arıza çıkabilir

Eski kaptan Rıza Çalımbay’a karşı olası bir yenilgi Beşiktaş’ı hedeflerinden uzaklaştıracağı gibi Avcı için de ayrılık ateşinin fitilini ateşleyecek. Sergen Yalçın’ın boşta olması da hoca üzerinde baskıyı artırıyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.