SPOR GÜNDEMİ

'Kulüpler yasasını çıkaracağız' 'Kulüpler yasasını çıkaracağız' MHP Kocaeli Milletvekili ve eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Ankara'da düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın Türk sporunda yeni bir sayfa açacağına inandığını söyledi.

ÖZET! Anadolu Efes önüne geleni deviriyor ÖZET! Anadolu Efes önüne geleni deviriyor Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın ASVEL ekibini 101-74 yendi.

Damien Comolli'den veda masajı Damien Comolli'den veda masajı Fenerbahçe'deki görevinden istifa eden Damien Comolli, sosyal medya hesabından yayınladığı veda mesajında çarpıcı ifadeler kullandı.

Trabzonspor'da bir ayrılık daha Trabzonspor'da bir ayrılık daha Bordo-mavili kulüp, sezon başında kadrosuna kattığı 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini feshetti.

Bitti bu iş! 3 yıllık anlaşma tamam Bitti bu iş! 3 yıllık anlaşma tamam Beşiktaş yönetimi sezon başında Udinese'nin 6 milyon Euro önerdiği Dorukhan Toköz'ün sözleşmesi konusunda elini çabuk tuttu ve 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'nin B planı Kruse'nin satılması Fenerbahçe'nin B planı Kruse'nin satılması En çok teklif gelen ve Werder Bremen’e dönüş kapısı açık olan Kruse’nin menajeri kulübe çağrıldı. Teklifler masaya yatırıldı. Finansal limitlerde sorun çıkarsa Alman oyuncu B planı olarak satılıp, açık kapatılacak.