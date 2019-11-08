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  3. Anadolu Efes, Olympiakos'u deplasmanda farklı mağlup etti

Anadolu Efes, Olympiakos'u deplasmanda farklı mağlup etti

Anadolu Efes, Olympiakos'u deplasmanda farklı mağlup etti

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk olduğu Yunan kulübü Olympiakos'u 86-67 yendi.

Pire kentindeki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-21 geride kapatan Anadolu Efes, 2. periyotta etkileyici bir hücum performansı sergiledi. Larkin ve Micic'in skorer oyunlarının katkısıyla 10 dakikada 32 sayı bulan Anadolu Efes, soyunma odasına 53-35 önde gitti.

Ev sahibi ekip, Anadolu Efes savunmasını Paul ve Printezis'in şutlarıyla geçtiği 3. çeyrekte farkı 9 sayıya (58-67) indirdi. Son 10 dakikada potasında yalnızca 9 sayı gören Anadolu Efes, sahadan 86-67 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'i galibiyete, 27 sayı, 5 asistle oynayan Micic ve 24 sayı, 6 ribaunt üreten Larkin taşıdı.

Anadolu Efes, gruptaki 5. galibiyetini, Olympiakos ise 5. mağlubiyetini aldı.


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