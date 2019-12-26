Anadolu Efes Maccabi şifresiz izlenir mi? Anadolu Efes Maccabi maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Anadolu Efes Maccabi şifresiz izlenir mi? sorusu basketbol severler tarafından merak ediliyor. Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında İsrail temsilcisi Maccabi FOX'la mücadele edecek. Ligde geride kalan 15 haftada 12 galibiyet, 3 yenilgi alan Anadolu Efes, liderliğini geçen hafta CSKA Moskova'ya karşı kaybetti.

Anadolu Efes Maccabi maçı hangi kanalda, saat kaçta? araştırılmaya başladı. İşte yanıtı..

ANADOLU EFES MACCABİ FOX MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes ile İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u karşı karşıya getirecek olan THY Avrupa Ligi 16. hafta karşılaşması, 26 Aralık 2019 Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak mücadele, beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

İyi bir sezon geçiren ve İstanbul'a son 5 maçını kazanarak gelecek Maccabi FOX ise 4. sırada bulunuyor. İsrail ekibi bu sezon 15 maçta 11 galibiyet, 4 yenilgi aldı. Maccabi FOX, ligdeki son yenilgisini 22 Kasım'da Barcelona deplasmanında yaşadı.

LARKİN İLE WİLBEKİN KARŞI KARŞIYA

Anadolu Efes ile Maccabi FOX arasında oynanacak zorlu mücadelede iki takımın yıldız isimlerinin performansları merakla bekleniyor.

A Milli Basketbol Takımı'nda forma giymek istediğini açıklayan ve lacivert-beyazlılarda gösterdiği performansla beğeni toplayan Shane Larkin, İsrail ekibi karşısında Anadolu Efes'in yine en büyük kozu olacak.

A Milli Takım'da forma giyen ABD asıllı basketbolcu Scottie Wilbekin de Maccabi FOX'un en önemli ismi olarak ön plana çıkıyor.

İki isim de bu sezon THY Avrupa Ligi'nde gösterdikleri performansla takımlarını sırtlıyor. Larkin bu sezon 20,6 sayı ortalamasıyla takımının en skorer ismi konumunda. Wilbekin ise 16,6 sayı ortalamasıyla takımının en fazla sayı üreten ismi olarak dikkati çekiyor.

Kurallar gereği milli takımlar sadece bir devşirme basketbolcuya kadrosunda yer verebiliyor. Milli takımın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Elemeleri kadrosuna, iki isimden birinin çağrılma ihtimali basketbol gündeminde yer alıyor.