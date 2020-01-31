  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 31 Ocak 2020 Cuma 23:10
  • |
  • 31 Ocak 2020 Cuma 23:10

Anadolu Efes, Kızılyıldız'ı deplasmanda mağlup etmeyi başardı

Anadolu Efes, Kızılyıldız'ı deplasmanda mağlup etmeyi başardı

Paylaş

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 85-78 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Bu sonuçla Anadolu Efes, üst üste yedinci, toplamda 19. galibiyetini aldı. Kızılyıldız mts ise 13. kez mağlup oldu.

THY Avrupa Ligi'nde son 4 haftadır en değerli oyuncu (MVP) seçilen Shane Larkin, bu karşılaşmada da 24 sayı, 3 asist ve 2 ribauntluk performansıyla takımının galibiyetinde başrolü oynadı.

Salon: Stark Arena

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Carmelo Paternico (İtalya), Robert Vyklicky (Çekya)

Kızılyıldız mts: Brown 7, Baron 14, Simanic 2, Kuzmic, Dobric 5, Punter 12, Davidovac 15, Gist 3, Jenkins 2, Ojo 4, Stimac 14

Anadolu Efes: Larkin 24, Micic 6, Pleiss 6, Anderson 3, Singleton 13, Beaubois 11, Doğuş Balbay 2, Sertaç Şanlı 7, Peters 5, Simon 8

1. Periyot: 16-24

Devre: 30-51

3. Periyot: 58-72

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Lucescu: Her şeye cevap vermem

title

Sergen Yalçın'la siftah! Çaykur Rizespor-Beşiktaş muhtemel 11'ler

title

Mert'i Fonseca engelledi

Trabzonspor, Brezilyalı Savunma Oyuncusu Manoel Messias´ı Trabzon´a Getirdi

SPOR GÜNDEMİ

Kevin-Prince Boateng resmen Beşiktaş'ta
Kevin-Prince Boateng resmen Beşiktaş'ta

Kevin-Prince Boateng resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng’i sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer ettiğini açıkladı.

Anadolu Efes bildiğimiz gibi
Anadolu Efes bildiğimiz gibi

Anadolu Efes bildiğimiz gibi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 85-78 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Arda Turan Süper Lig'de kulüp bulamadı
Arda Turan Süper Lig'de kulüp bulamadı

Arda Turan Süper Lig'de kulüp bulamadı

Medipol Başakşehir'den ayrılan Arda Turan, Süper Lig'de herhangi bir takımla anlaşmadı. Ara transfer döneminin kapanmasıyla birlikte Turan'ın transferin açık olduğu liglerden bir takıma imza atması bekleniyor.

Başakşehir evinde çok rahat
Başakşehir evinde çok rahat

Başakşehir evinde çok rahat

Medipol Başakşehir, ligde 20. haftanın açılış maçında kendi sahasında Başkent ekibi Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup etti.

İşte biten tüm transferler
İşte biten tüm transferler

İşte biten tüm transferler

Süper Lig'de ara transfer dönemi bu akşam 18:00'da sona erdi. İşte Türkiye'de ara transfer döneminde atılan tüm imzalar...

Guilherme resmen açıklandı
Guilherme resmen açıklandı

Guilherme resmen açıklandı

Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'da kiralık oynayan Guilherme'nin transferini bitirdiğini açıkladı

Galatasaray'da iki futbolcunun sözleşmesi askıya alındı
Galatasaray'da iki futbolcunun sözleşmesi askıya alındı

Galatasaray'da iki futbolcunun sözleşmesi askıya alındı

Transfer döneminde Henry Onyekuru, Sekidika ve Saracchi'yi kadrosuna katarak yabancı kontenjanını aşan Galatasaray, transferin son gününde istediği stoper transferini yapamadı ve iki futbolcusunun daha sözleşmesini askıya aldı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.