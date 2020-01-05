Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz: Euroleague'de ilk 4'e girelim yeter

AKŞAM ÖZEL HABER

THY Euroleague’i Khimki galibiyetiyle kapatan Anadolu Efes, ilk yarıyı da zirvede bitirdi. Takımın Genel Direktörü Alper Yılmaz ilk yarıyla ilgili Akşam’a şu değerlendirmeyi yaptı: “Sezonun ilk yarısı istediğimiz gibi geçti. Sonuçta Euroleague’de her maç birbirinden zor. İlk yarıda aldığımız 14 galibiyet çok önemliydi. Lider ya da ikinci bitirmek çok fark etmez. Önemli olan normal sezonu ilk 4’te bitirmek ve play-off’larda ev sahibi avantajını kazanmak. Daha önümüzde 17 karşılaşma var ve bu şekilde yolumuza devam etmeliyiz.

BiZiM TAKIMIN ÖZELLiĞi BU

Larkin’de son dönemde bir düşüş olduğu söylenebilir ancak oyuncular insan, robot değil. Her zaman aynı verimi almak mümkün olmayabiliyor. İnişler çıkışlar olabilir. Önemli olan eğer Final-Four’a gidersek oyuncuların orada en yüksek performansla yer alması. Bizim takımın en önemli özelliklerinden biri de farklı zamanlarda, farklı oyuncuların skora katkı veren özellikleri. Bu sene taraftarımız da takıma müthiş destek verdi. İnşallah onların da desteğiyle sezonu hedeflerimize ulaşarak bitireceğiz. İnşallah kalırsak Final-Four’un Almanya’da olması büyük avantaj. Türk takımları burada güçlü bir taraftar desteği alabilir. Bu da Türk takımları için olumlu bir faktör olarak ön plana çıkıyor.”

ERGiN ATAMAN TÜRKiYE’NiN EN iYiSİ

ANADOLU Efes’i geçen sezon final-four’a taşıyan ve final oynatan Ergin Ataman’ın bu sezon da benzer bir başarıya yürümesi hakkında Alper Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Ergin Ataman, Türkiye’nin en iyi hocası. Avrupa’nın da sayılı antrenörlerinden biri olduğunu herkese ispat etti. Biz başarılarından ve çalışmasından kulüp olarak çok mutluyuz. Umuyoruz uzun yıllar kulübümüze hizmet eder. Seneye de Ataman’la sözleşmemiz devam ediyor.”