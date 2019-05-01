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Anadolu Efes Final-Four'da

Anadolu Efes Final-Four'da

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi beşinci ve son maçında Anadolu Efes, konuk ettiği İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı 80-71 yendi ve seride durumu 3-2'ye getirerek Dörtlü Final'e adını yazdırdı.

Lacivert-beyazlı ekip, 17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde düzenlenecek Dörtlü Final'de bir diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.

Karşılıklı üç sayılarla başlayan müsabakada Ribas ve Tomic'le skor üreten Barcelona Lassa, 3. dakikada 5 sayılık (3-8) fark yakaladı. İspanyol ekibinin Tomic ve Singleton ile bulduğu basketlere dış atış isabetleriyle karşılık veren Anadolu Efes, farkın açılmasına izin vermedi. Pota altında Hanga ve Tomic'i savunmakta zorlanan lacivert-beyazlılar, çeyreğin son 2 dakikasına 24-21 geride girdi. Etkili oyununu sürdüren Barcelona Lassa, 10. dakikada Singleton'ın üç sayılık basketiyle farkı 7 sayıya (21-28) çıkardı. Periyodun bitimine 3 saniye kala Pleiss'la pota altından basket bulan Anadolu Efes, ilk çeyreği 28-23 geride kapattı.

İkinci periyoda pota altında daha agresif başlayan Anadolu Efes, Moerman, Beaubois ve Pleiss'ın basketleriyle 15. dakikada farkı 2 sayıya düşürdü: 32-34. Larkin ve Micic'in hücum performansını artırmasıyla temposunu yakalayan ev sahibi ekip, 17. dakikada 40-39 öne geçti. Doğuş Balbay'ın savunma katkısıyla rakibini top kayıplarına zorlayan lacivert-beyazlılar, hücumda da etkili görüntüsünü sürdürdü ve devre arasına 47-42 önde girdi.

Müsabakanın ikinci yarısına takımlar hücumda tutuk başlarken 3 dakika 15 saniye boyunca sayı olmadı. Periyodun ilk 5 dakikasında Anadolu Efes 2, Barcelona Lassa ise 4 sayı üretti. Moerman ve Larkin'in üç sayılık basketleriyle oyun ritmini bulmaya çalışan ev sahibi ekip, 27. dakikayı 57-50 önde geçti. Hanga ve Kuric'le skor üreten İspanyol ekibi 30. dakikanın ilk saniyelerinde farkı kapatsa (58-57) da Anadolu Efes, Larkin'in dış atış isabetiyle final periyoduna 61-57 üstün gitti.

Son çeyreğe Anderson ve Moerman'ın üç sayılık basketleriyle başlayan Anadolu Efes, 32. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 67-57. Savunmasını da sertleştiren lacivert-beyazlılar, Barcelona Lassa önünde 35. dakikaya 70-59 üstün girdi. Anadolu Efes, çeyreğin ikinci bölümünde hücumda temposunu kaybederken Singleton, Heurtel ve Ribas'la skor üreten İspanya temsilcisi bitime 1 dakika 35 saniye kala farkı 4 sayıya düşürdü: 75-71. Hücum hakkını kullanamayan rakibi karşısında Moerman'la kritik bir üç sayılık basket bulan Anadolu Efes, son 29 saniyeye 78-71 önde girdi. Kalan sürede Larkin'le serbest atış çizgisinden sayılar bulan lacivert-beyazlılar, maçı da 80-71 kazandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Boris Ryzhyk (Ukrayna), Mehdi Difallah (Fransa)

Anadolu Efes: Larkin 18, Beaubois 11, Simon, Moerman 18, Dunston 7, Anderson 11, Doğuş Balbay, Pleiss 5, Micic 10

Barcelona Lassa: Pangos 7, Ribas 8, Claver, Singleton 12, Tomic 10, Seraphin 4, Hanga 9, Heurtel 12, Oriola 7, Kuric 2

1. Periyot: 23-28

Devre: 47-42

3. Periyot: 61-57

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