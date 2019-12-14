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Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi ligde de devirdi

Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi ligde de devirdi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 79-66 yendi.

Bu sonuçla Anadolu Efes, 11. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Beko ise ligde 3. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya iki takım da iyi savunma yaparak başladı. İlk 4 dakikayı Fenerbahçe Beko, De Colo'nun üç sayılık basketleriyle 6-5 önde geçti. Boyalı alanı iyi kullanan Anadolu Efes, ilk çeyreği 17-14 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Sloukas'ın yönlendirdiği hücumlardan sayılar bulan Fenerbahçe Beko, 16. dakika içinde öne geçti: 25-26. Çeyreğin sonunda üstünlüğü yeniden ele alan Anadolu Efes, soyunma odasına 35-34 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe 8-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 21. dakikada 9 sayılık (43-34) üstünlük yakaladı. Dış şutlarda yüksek isabet yüzdesiyle oynayan Anadolu Efes, 27. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 56-44. Anadolu Efes, final periyoduna 17 sayılık avantajla 61-44 önde girdi.

Son çeyrekte de dış şutlarda başarılı olan Anadolu Efes, Buğrahan Tuncer'in 3 sayılık basketiyle 33. dakikada farkı 20'ye çıkardı: 68-48. Lacivert-beyazlılar, farkı çift hanelerde koruyarak sahadan 79-66 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te sayı üreten 6 isim de maçı çift hanelerde tamamladı. Anadolu Efes'in en skorer ismi 16 sayıyla Krunoslav Simon oldu. Fenerbahçe Beko'da ise Nando De Colo, kaydettiği 17 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olmasına rağmen takımının yenilgisine engel olamadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Serkan Emlek, Yener Yılmaz, Özlem Yalman

Anadolu Efes: Micic 15, Larkin 14, Simon 16, Singleton 14, Pleiss 10, Buğrahan Tuncer 10, Doğuş Balbay, Tolga Geçim, Sertaç Şanlı

Fenerbahçe Beko: Sloukas 4, De Colo 17, Kalinic 4, Williams 7, Ahmet Düverioğlu 8, Westermann 8, Melih Mahmutoğlu 10, Egehan Arna, Berkay Candan 5, Ali Muhammed 3

1. Periyot: 17-14

Devre: 35-34

3. Periyot: 61-44


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