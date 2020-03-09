Anadolu Efes farklı kazanmaya devam ediyor

ING Basketbol Süper Ligi 22. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Gaziantep Basketbol'u 103-79 mağlup etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Şahin, Musa Kazım Çetin
Anadolu Efes: Doğuş Balbay 7, Beaubois 8, Moerman 10, Anderson 4, Sertaç Şanlı 11, Larkin 10, Yiğitcan Saybir 8, Mustafa Kurtuldum, Tolga Geçim 7, Ömer Can İlyasoğlu 2, Buğrahan Tuncer 21, Pleiss 15
Gaziantep Basketbol: Buford 3, Orhan Haciyeva 2, Vasiliauskas 6, Rich 5, Buva 18, Cem Ulusoy 7, Batuhan Dikmen, Jelovac 16, Ömer Can Çinko 2, Metehan Akyel 14, Can Uğur Öğüt 6
1. Periyot: 21-23
Devre: 56-36
3. Periyot: 82-63
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