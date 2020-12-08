Anadolu Efes erteleme maçında ASVEL'i devirdi

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 5. hafta erteleme maçında Fransa temsilcisi ASVEL'i konuk etti.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, Anadolu Efes'in 72-68'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Anadolu Efes'ten Vasilije Micic, 22 sayıyla mücadelenin en skorer ismi oldu.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki Villarreal-Karabağ maçı, Azerbaycan ekibindeki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Nabil Dirar, yakın zamanda takımdan ayrılmak istiyor.
Yazın stoper tandemini yenileyen fakat hem Lemos'tan hem de Tisserand'dan istediği verimi alamayan Fenerbahçe, düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, devre arasında bir stoperi daha kadrosuna katmayı planlıyor. Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Teknik Direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda Sampdoria'nın deneyimli stoperi Omar Colley'i transfer etmek için çalışmalara başladı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, son haftalardaki hakem hatalarıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, devre arası transfer gündemine ve Mesut Özil'e de değindi. Koç, Özil için “Bizim için zor bir rüya” ifadelerini kullandı.
MKE Ankaragücü, yapılan PCR testlerinin ardından 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Bosna Hersek Futbol Federasyonu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i takımın başına getirmek istiyor.