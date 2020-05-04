Anadolu Efes, Ekpe Udoh'u kadrosuna katmak istiyor

Avrupa basınında yer alan haberlere göre; Anadolu Efes, Alman pivot Tibor Pleiss ile yollarını ayırıp Fenerbahçe Beko’yla EuroLeague şampiyonluğu yaşamış ve MVP olmuş Ekpe Udoh’u kadrosuna katmak istiyor. Çin Ligi ekiplerinden Beijing Ducks formasını giyen tecrübeli basketbolcunun, Avrupa’ya dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.
Udoh, daha önce oynanan Anadolu Efes-Galatasaray maçını salondan takip etmiş ve sosyal medya hesabından, “Gördüğünüz her şeye inanıyorsunuz!” açıklamasını yapmıştı.
MILANO, DATOME VE KALINIC’İN PEŞİNDE
Ayrıca Fenerbahçe Beko’nun yıldız isimleri Luigi Datome ve Nikola Kalinic için İtalyan ekibi Armani Exchange Olimpia Milano’nun devrede olduğu iddia edildi. Sarı-lacivertli ekipte yarı yarıya küçülme gündemdeyken, mali anlamda sıkıntı yaşamayan İtalyan ekibi, 2 Fenerbahçeli yıldızı da transfer etmek istiyor.
(Skorer)
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Siyah-Beyazlılarla olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Radamel Falcao'ya yedek olması için Brighton'dan 700 bin Euro karşılığında kiraladığı Florin Andone ile Sarı-Kırmızılıların yolları ayrılıyor.
Başakşehir, tecrübeli kaleci Volkan Babacan için Beşiktaş'tan bonservis bedeli istemeyecek. Sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan 31 yaşındaki file bekçisi, 2+1 yıllık anlaşma karşılığında sezon başına 650 bin Euro para alacak.
Galatasaraylı taraftarlara kötü haberi eski kaptan Tugay Kerimoğlu verdi. Kerimoğlu, Sarı-Kırmızılıların Mario Lemina'yı transfer etmesinin çok zor olduğunu söyledi.
Fenerbahçe'nin 12 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımına sattığı Josef de Souza, menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi. 31 yaşındaki Brezilyalı ön libero, sezon başında Galatasaray'la görüşmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Al Ahli, yüksek maliyeti sebebiyle Josef de Souza'yı göndermek istiyor.
Arap kulüpleri, Trabzonsporlu yıldızlar Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban'ın peşine düştü. İki oyuncuya toplam 28 milyon euro teklif gelmesi bekleniyor...
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir: “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yarın 15.00'te bir toplantımız var. Kendisinin görüşünü alacağız, Bilim Kurulu'nun görüşünü alacağız, yol haritası belirleyeceğiz.”