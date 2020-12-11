Anadolu Efes deplasmanda Valencia'ya son saniye basketiyle 76-74 mağlup oldu

SPOR GÜNDEMİ

Dibe vurduk! Şampiyonlar Ligi artık hayal Dibe vurduk! Şampiyonlar Ligi artık hayal Ülke puanı klasmanında 13. sıraya gerileyen ve Demir Grup Sivasspor'un da elenmesiyle Avrupa kupalarında bu sezonu noktalayan Türkiye, 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderemeyecek.

'Eksiklerimiz olmasaydı bu gruptan çıkardık' 'Eksiklerimiz olmasaydı bu gruptan çıkardık' Deplasmanda Maccabi Tel-Aviv'e 1-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Sivasspor'da antrenör Bülent Albayrak, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Albayrak, “Eksiklerimiz olmasaydı bu gruptan çıkardık” dedi.

Yusuf Yazıcı yine boş geçmedi Yusuf Yazıcı yine boş geçmedi Celtic, UEFA Avrupa Ligi son maçında evinde karşılaştığı Lille'i 3-2 mağlup etti. Lille'de milli futbolcu Yusuf Yazıcı 90 dakikada sahada kalırken, 1 de asist yaptı.

Cengiz Ünder attı, Leicester AEK'yı devirdi Cengiz Ünder attı, Leicester AEK'yı devirdi Leicester City, UEFA Avrupa Ligi G Grubu son maçında evinde AEK'yı 2-0 mağlup ederken, İngiliz ekibin ilk golünü milli futbolcu Cengiz Ünder kaydetti.

Alkmaar fırsat tepti, Napoli ve Sociedad kol kola turladı Alkmaar fırsat tepti, Napoli ve Sociedad kol kola turladı UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 6. ve son haftası, 6 gruptaki 12 mücadeleyle başladı.