Anadolu Efes deplasmanda Valencia'ya son saniye basketiyle 76-74 mağlup oldu

Valencia kentindeki La Fonteta Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu, 23-19 Anadolu Efes önde geçti. Fakat ilk yarı, ev sahibi ekibin 40-38 üstünlüğüyle bitti.
Anadolu Efes, son 10 dakikaya 6 sayı farkla (54-60) önde girdi ancak Valencia Basket, Prepelic'in son saniyede attığı basketle sahadan 76-74 galip ayrıldı.
Valencia Basket'ten Tobey, 21 sayıyla maçın en skoreri oldu. Anadolu Efes'te Micic ve Anderson 16'şar, Larkin ise 13 sayı kaydetti.
Anadolu Efes, 6. mağlubiyetini, Valencia Basket ise 8. galibiyetini aldı.
Ülke puanı klasmanında 13. sıraya gerileyen ve Demir Grup Sivasspor'un da elenmesiyle Avrupa kupalarında bu sezonu noktalayan Türkiye, 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderemeyecek.
Deplasmanda Maccabi Tel-Aviv'e 1-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Sivasspor'da antrenör Bülent Albayrak, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Albayrak, “Eksiklerimiz olmasaydı bu gruptan çıkardık” dedi.
Celtic, UEFA Avrupa Ligi son maçında evinde karşılaştığı Lille'i 3-2 mağlup etti. Lille'de milli futbolcu Yusuf Yazıcı 90 dakikada sahada kalırken, 1 de asist yaptı.
Leicester City, UEFA Avrupa Ligi G Grubu son maçında evinde AEK'yı 2-0 mağlup ederken, İngiliz ekibin ilk golünü milli futbolcu Cengiz Ünder kaydetti.
UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 6. ve son haftası, 6 gruptaki 12 mücadeleyle başladı.
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Robin van Persie, Arsenal'de oynadığı dönemde teknik direktör Arsene Wenger'e, Giorgio Chiellini'nin transfer edilmesi için yalvardığını açıkladı.