Anadolu Efes CSKA Moskova deplasmanında darmaduman

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 14. haftasında CSKA Moskova deplasmanına konuk oldu. Baştan sona mücadeleyi üstün götüren Rus temsilcisi mücadeleyi 100-67 kazandı.
Beyaz-lacivertli takım bu sonuçla Euroleague'de 7. kez yenildi. CSKA Moskova ile 11. galibiyetini aldı.
Mücadeleye hızlı başlayan ekip Rus temsilcisi oldu. Moskova maçın başında 12-2 seri buldu. Yakaladığı boş atışları değerlendiremeyen Anadolu Efes ilk çeyreği 20-13 geride kapattı.
İkinci çeyreğin başında toparlanan Efes farkı 4'e kadar indirdi. Farkın kapanmasına müsaade etmeyen Moskova ilk yarıyı 13 sayı farkla 47-34 önde bitirdi.
Üçüncü çeyrekte rakibine şans tanımayan Moskova farkı iyice açtı. Anadolu Efes üçüncü çeyreği 25 sayı farkla 74-49 geride kapattı.
Oyun düzeninden kopan Efes farkın açılmasına engel olamadı.
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Fenerbahçe'de Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin gündemi ve takımın son durumu üzerine FB TV'ye açıklamalarda bulundu.
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Göztepe ile Bursaspor, İzmir'de kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1, normal süresi ise 3-3 sona erdi. Maçın son anlarında attığı golle karşılaşmanın uzamasını sağlayan Bursaspor, uzatmanın ilk devresinde bulduğu golle de 4-3 öne geçti. Göztepe, 4-4'ü yakalasa da Bursaspor, uzatmanın son anlarında bir kez daha öne geçti ve maçtan 5-4 galip ayrıldı.
THY Euroleague'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Olimpia Milano'ya 79-71 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler bu sezonki 9. kez yenilgiye uğradı.
Koronavirüs pandemisi her alanda olduğu gibi spor dünyasına da damgasını vurdu. Pandeminin gölgesi altında geçen 2020'de yaşananları sizler için derledik. İşte 2020'den öne çıkanlar...
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• İstanbul, 9 yıl sonra yeniden Formula 1 takvimine dahil edildi.
Süper Lig'de ertelenen 6. hafta maçında MKE Ankaragücü konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi. Ev sahibi ekip ligde üst üste 2. galibiyetini aldı.