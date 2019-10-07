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Anadolu Efes Beşiktaş Sompo Sigorta'yı devirdi

Anadolu Efes Beşiktaş Sompo Sigorta'yı devirdi

Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes ile Beşiktaş karşılaştı.

Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 80-68 mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekip, ligde ilk yenilgisini yaşadı. Lacivert-beyazlı takım ise 2. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya McKissic'in iç ve dış atışlardan ürettiği sayılarla 7-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş Sompo Sigorta, pota altından basketler bulan Anadolu Efes karşısında 4. dakikayı 10-6 üstün geçti. McKissic'in potaya giderek arka arkaya kaydettiği sayılarla 9. dakikada farkı çift hanelere çıkartan siyah-beyazlı ekip, ilk çeyreği 24-17 önde tamamladı.

Boyalı alanı iyi savunan Beşiktaş Sompo Sigorta, Adoo'nun kaydettiği sayılarla 16. dakikada farkı 7 sayıya (38-31) taşıdı. Hücumlardan boş dönen siyah-beyazlı ekip karşısında Peters ve Singleton'un üç sayılık basketleriyle farkı kapatan Anadolu Efes, çeyreğin bitimine 22 saniye kala ilk kez öne geçti: 40-41. Periyodun son hücumunda Gotcher'in üç sayılık basketiyle Beşiktaş Sompo Sigorta, soyunma odasına 43-41 üstün gitti.

Üçüncü periyodun ilk 3,5 dakikasında rakibine sayı şansı vermeyen ve 10-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 14. dakikada farkı 8 sayıya (43-51) taşıdı. Moda dönüşü çabuk toparlanan ve hücumda ritmini arttıran Beşiktaş Sompo Sigorta, 26. dakikada pota altından bulduğu sayılarla farkı 1 sayıya düşürdü: 50-51. Çeyreğin kalan bölümünde Peters'in etkili oyunuyla farkı açan Anadolu Efes, final periyoduna 60-54 üstün girdi.

Son çeyreğe rakip yarı sahada pres yaparak başlayan ve rakibini top kayıplarına zorlayan Anadolu Efes, 33. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 54-68. Çeyreğin son bölümünde iki ekip de kötü hücum ederken Micic'in sayılarıyla skor üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, sahadan 80-68 galip ayrıldı.

Öte yandan, karşılaşmayı Beşiktaş Futbol Takımı'nın oyuncuları Atiba Hutchinson ile Necip Uysal da takip etti.

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil, Ahmet Tatlıcı

Beşiktaş Sompo Sigorta: Gotcher 6, McKissic 22, Theodore 7, Burak Can Yıldızlı 4, Samet Geyik, İsmet Akpınar 9, Adoo 8, Durusic 8, Ömer Utku Al 2, Birkan Batuk 2

Anadolu Efes: Micic 15, Buğrahan Tuncer 12, Simon 10, Singleton 11, Dunston 7, Peters 15, Doğuş Balbay 2, Sertaç Şanlı 4, Tolga Geçim 4

1. Periyot: 24-17

Devre: 43-41

3. Periyot: 54-60

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