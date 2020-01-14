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  • 14 Ocak 2020 Salı 23:04
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  • 14 Ocak 2020 Salı 23:04

Anadolu Efes, AX Armani Exchange Milan'ı 20 sayı farkla mağlup etti

Anadolu Efes, AX Armani Exchange Milan'ı 20 sayı farkla mağlup etti

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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes, İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'ı 20 sayı farkla 88-68 yendi.

Bu sonucun ardından Anadolu Efes ligde 16. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. Konuk ekip ise 9. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya Simon ve Anderson'un basketleriyle başlayan Anadolu Efes, Singleton'un 5. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı 7 sayıya (12-5) yükseltti. Kalan bölüm karşılıklı isabetlerle geçildi ve ilk çeyreği lacivert-beyazlılar 16-15 üstün kapattı.

Müsabakanın ikinci periyoduna Singleton'un basketleriyle başlayan ev sahibi ekip, Larkin'in 12. dakikadaki dış atışıyla farkı 5 sayıya yükseltti: 24-19. Anadolu Efes, Singleton'un çok iyi bir performans ortaya koyduğu çeyrekte 26 sayı kaydetti ve soyunma odasına 42-33 önde gitti.

İkinci yarıya Larkin'in sayılarıyla başlayan Anadolu Efes, 23. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 47-35. Kalan bölümde üstün oyununu sürdüren lacivert-beyazlılar, final periyoduna 65-49 üstün girdi.

Son çeyrekte rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Anadolu Efes, parkeden 88-68 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Anadolu Efes formasıyla 23 sayı kaydeden Larkin oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Sasa Pukl (Slovenya), Mehdi Difallah (Fransa)

Anadolu Efes: Larkin 23, Simon 7, Anderson 6, Singleton 16, Pleiss 8, Beaubois 8, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı 13, Buğrahan Tuncer 3, Peters 4, Tolga Geçim

AX Armani Exchange Milan: Sykes 7, Nedovic 3, Micov 8, Scola 9, Tarczewski 10, Della Valle 5, Biligha 2, Gudaitis 11, Roll 10, Rodriguez 3, Cinciarini, Burns

1. Periyot: 16-15

Devre: 42-33

3. Periyot: 65-49

Beş faulle çıkan: 38.53 Tarczewski (AX Armani Exchange Milan)

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