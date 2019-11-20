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  3. Anadolu Efes, AX Armani Exchange Milan'a konuk oluyor

Anadolu Efes, AX Armani Exchange Milan'a konuk oluyor

Anadolu Efes, AX Armani Exchange Milan'a konuk oluyor

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında yarın deplasmanda İtalyan temsilcisi AX Armani Exchange Milan ile karşılaşacak.

Mediolanum Forum'da oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.

Lacivert-beyazlılar, THY Avrupa Ligi'nin ilk 9 haftasında 7 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.

- Avrupa'da 668. maç

Anadolu Efes, yarın Avrupa kupalarında 668. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 667 müsabakada 371 galibiyet ve 296 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002'den bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 420. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 419 maçta 214 galibiyet, 205 yenilgi yaşadı.


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